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Пушистый террорист в доме: вот откуда берутся проблемные кошки

1:44
Зоосфера

Мечтают о пушистом ангеле, а получают ночного хулигана, разносчика туалетных катастроф и обиженного воина на ковре. Почему кошка, казалось бы, домашняя и любимая, вдруг начинает вести себя из ряда вон плохо? Ответ часто не в животном, а в его хозяине.

Булликэт
Фото: YouTube канал Сергей Милушкин by Скриншот видео YouTube канала Сергей Милушкин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Булликэт

Многие считают, что кошка — это мебель с мурлыканьем: посадил на подоконник, дал корм и забыл. Но у хвостатых тоже есть характер и желания. Игнор этих потребностей — прямой путь к испорченным обоям и неожиданным лужам на полу.

Кто виноват

  • Те, кто "тормошит” кошку без меры. Будили спящую и таскали к гостям — получите царапины.
  • Те, кто забывает про ветеринара. Поведение меняется не просто так — возможно, питомец болеет.
  • Те, кому "некогда”. Корм есть, а общения — ноль. Кошка скучает, дичает и пакостит.
  • Те, кто живёт в скандалах. Постоянный крик в доме разрушает даже самые устойчивые кошачьи нервы.
  • Те, кто сделали из кота царя. Если животное решает, кто где спит и кого кусать — не удивляйтесь.

Многие не признаются, что отдают питомцев не из-за аллергии или переезда, а потому что не справились. И это грустно. Ведь кот — не злой, не мстительный, просто непонятый. Но он может стать идеальным соседом, если хозяин — не тюремщик, а внимательный союзник.

Проблемные кошки чаще всего — это кошки запущенные, обиженные и забытые. А "счастливчики", с которыми всё в порядке, просто живут с теми, кто уважает их границы и слышит их без слов.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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