Пушистый террорист в доме: вот откуда берутся проблемные кошки

Мечтают о пушистом ангеле, а получают ночного хулигана, разносчика туалетных катастроф и обиженного воина на ковре. Почему кошка, казалось бы, домашняя и любимая, вдруг начинает вести себя из ряда вон плохо? Ответ часто не в животном, а в его хозяине.
Многие считают, что кошка — это мебель с мурлыканьем: посадил на подоконник, дал корм и забыл. Но у хвостатых тоже есть характер и желания. Игнор этих потребностей — прямой путь к испорченным обоям и неожиданным лужам на полу.
Многие не признаются, что отдают питомцев не из-за аллергии или переезда, а потому что не справились. И это грустно. Ведь кот — не злой, не мстительный, просто непонятый. Но он может стать идеальным соседом, если хозяин — не тюремщик, а внимательный союзник.
Проблемные кошки чаще всего — это кошки запущенные, обиженные и забытые. А "счастливчики", с которыми всё в порядке, просто живут с теми, кто уважает их границы и слышит их без слов.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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