Собаки научились улыбаться: коммуникативные сигналы, которые вы точно упускали

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы когда-нибудь замечали, как собака внимательно смотрит вам в лицо, облизывает руки или улыбается уголками губ? Это не просто милое поведение, а целый комплекс коммуникативных сигналов, с помощью которых собаки поддерживают связь с человеком.

Фото: flickr.com by aubree clark, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бернский зенненхунд

Интерес к собачьему поведению стремительно растёт — только за последние три месяца поисковые запросы по теме "коммуникативные сигналы собак" увеличились на 200%. Люди всё чаще стремятся понять, что на самом деле хотят сказать их питомцы.

Сила взгляда и выражение морды

Собаки используют лицо человека как точку опоры в общении. Облизывание — один из самых трогательных сигналов, который выполняет сразу несколько функций: демонстрация привязанности, стремление к контакту, подтверждение "семейной" принадлежности.

Этот приём идёт из детства: щенки облизывают мать и собратьев по помёту. Со временем это поведение сохраняется и по отношению к людям — как способ сблизиться и почувствовать безопасность.

Хвост как индикатор эмоций

Не менее выразителен и хвост. Его движения — это не просто реакция на раздражители, а настоящий эмоциональный код:

высокий и плавный взмах говорит о радости и возбуждении,

резкий и низкий — о тревоге или неуверенности.

Хвост может рассказать гораздо больше, чем лай.

Что такое "собачья улыбка"?

Да, собаки умеют улыбаться! Они приподнимают уголки губ, расслабляют лицо, слегка покачивают хвостом. Такое поведение часто сопровождается открытой позой и взглядом, полным доброжелательности.

Ученые считают, что собачья улыбка — результат длительной эволюции и наблюдения за людьми: животные научились считывать и "копировать" наши сигналы.

Эта "улыбка" означает: "Я рад тебя видеть. Всё хорошо. Поиграем?"

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

