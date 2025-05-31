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Один укус — и риск для жизни: это привычное блюдо может привести собаку к реанимации

2:03
Зоосфера

Кажется безобидным поделиться с любимым питомцем кусочком ужина. Однако одно популярное овощное дополнение к блюдам может стоить собаке жизни — речь идёт о луке.

Собака за столом
Фото: freepik.com by boryanam, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака за столом

Лук — скрытая угроза

Даже небольшое количество лука может привести к серьёзным последствиям. Он содержит опасные соединения — дисульфиды и тиосульфаты, которые разрушают эритроциты у собак, провоцируя гемолитическую анемию. Это состояние может развиться быстро и требует немедленного вмешательства ветеринара.

Опасность кроется не только в самом овоще:

"Начинка, подливка или даже йоркширский пудинг часто содержат скрытые ингредиенты — чеснок, лук, соль", — предупреждают специалисты.

Симптомы, на которые нужно обратить внимание

Признаки отравления луком могут проявиться через несколько часов или даже дней после поедания опасного продукта:

  • вялость и апатия
  • тошнота или рвота
  • боль в животе
  • слюнотечение
  • бледность дёсен

В тяжёлых случаях возможна потеря сознания, и без срочной помощи состояние может закончиться трагически.

Как кормить собаку безопасно

Чтобы избежать риска, лучше отказаться от идеи делиться остатками ужина с питомцем. Вот что рекомендуют специалисты:

  • Никогда не предлагайте собаке лук, чеснок, лук-порей и шнитт-лук
  • Исключите подливки, жирные мясные блюда и специи
  • Готовьте для собаки отдельно: нежирное мясо, безопасные овощи, рис или гречку
  • Используйте специальные лакомства, предназначенные для собак
  • При первых признаках недомогания после еды немедленно обратитесь к ветеринару

Лучшая забота — осознанный подход

Даже самая малая доза лука может вызвать необратимые последствия.

"Человеческая еда часто не предназначена для собак. Лучше всего — давать питомцу то, что безопасно и полезно именно для него", — подчёркивает специалист.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Лук (лат Allium) — род растений семейства Амариллисовые, овощная культура, употребляемые в пищу.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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