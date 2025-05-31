Красная утка пошла в атаку: мужчину ждал сюрприз

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера События

Мужчина попытался остановить поток машин, чтобы помочь утиной семье пересечь Дмитровское шоссе. Но доброе намерение обернулось неожиданностью — огарь (она же красная утка) внезапно набросилась на него.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Домашняя утка

На кадрах, присланных в редакцию "Москва 24", видно, как мужчина выходит на проезжую часть и жестами пытается остановить автомобили. В этот момент утки начинают движение через дорогу. И вдруг — агрессия: одна из них атакует помощника.

Такое поведение объяснимо. Во время выгула потомства птицы становятся особенно настороженными. Даже попытка помочь может быть воспринята как угроза.

"Они охраняют своих малышей, и инстинкты берут верх над логикой", — объясняют орнитологи.

В это время в "Лосином острове" уже появились первые утята. Как сообщили в нацпарке, кряквы выводят потомство на Яузских болотах. Обычно в одном выводке — до 10 птенцов. Эти птицы известны своей удивительной чертой: взрослые особи могут принять и воспитывать чужих утят.

Мамы-кряквы охраняют малышей от хищников и учат их искать еду. Однако специалисты напоминают: не стоит приближаться к гнездам и вмешиваться в жизнь дикой природы. Даже доброе любопытство может закончиться трагедией.

Уточнения

У́тка — представитель птиц из нескольких родов семейства утиных: пеганки, нырковые утки, савки, речные утки, утки-пароходы, мускусные утки и крохали; всего более 110 видов.

