Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новые острова для птиц и насекомых: технологии вторглись в воду, но без войны
Урожай в два раза больше — без копейки затрат: 7 приёмов, о которых молчат продавцы семян
Туристы в растерянности — в этих европейских странах погода устроила русскую рулетку
Обычная привычка может лишить вас слуха — врачи умоляют забыть о ней
Это не просто суп: почему лагман стоит приготовить хотя бы раз в жизни
Зуд, шелушение и кожа, как наждачка: что вы делаете не так каждый день
Секрет сияния в бутылочке: это масло знает, как обмануть возраст
Вероятно, вы не знали: эта недорогая рыба может превзойти лосось по полезности — и вот почему
Нейтраль на светофоре, и ещё 4 ошибки, которые сокращают срок службы авто

Красная утка пошла в атаку: мужчину ждал сюрприз

1:26
Зоосфера » События

Мужчина попытался остановить поток машин, чтобы помочь утиной семье пересечь Дмитровское шоссе. Но доброе намерение обернулось неожиданностью — огарь (она же красная утка) внезапно набросилась на него.

Домашняя утка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Домашняя утка

На кадрах, присланных в редакцию "Москва 24", видно, как мужчина выходит на проезжую часть и жестами пытается остановить автомобили. В этот момент утки начинают движение через дорогу. И вдруг — агрессия: одна из них атакует помощника.

Такое поведение объяснимо. Во время выгула потомства птицы становятся особенно настороженными. Даже попытка помочь может быть воспринята как угроза.

"Они охраняют своих малышей, и инстинкты берут верх над логикой", — объясняют орнитологи.

В это время в "Лосином острове" уже появились первые утята. Как сообщили в нацпарке, кряквы выводят потомство на Яузских болотах. Обычно в одном выводке — до 10 птенцов. Эти птицы известны своей удивительной чертой: взрослые особи могут принять и воспитывать чужих утят.

Мамы-кряквы охраняют малышей от хищников и учат их искать еду. Однако специалисты напоминают: не стоит приближаться к гнездам и вмешиваться в жизнь дикой природы. Даже доброе любопытство может закончиться трагедией.

Уточнения

У́тка — представитель птиц из нескольких родов семейства утиных: пеганки, нырковые утки, савки, речные утки, утки-пароходы, мускусные утки и крохали; всего более 110 видов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Авто
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом Аудио 
Почему простое средство с йодом становится спасательным кругом для томатов
Овощи
Почему простое средство с йодом становится спасательным кругом для томатов Аудио 
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Авто
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Последние материалы
Красная утка пошла в атаку: мужчину ждал сюрприз
Туристы в растерянности — в этих европейских странах погода устроила русскую рулетку
Обычная привычка может лишить вас слуха — врачи умоляют забыть о ней
Это не просто суп: почему лагман стоит приготовить хотя бы раз в жизни
Зуд, шелушение и кожа, как наждачка: что вы делаете не так каждый день
Секрет сияния в бутылочке: это масло знает, как обмануть возраст
Вероятно, вы не знали: эта недорогая рыба может превзойти лосось по полезности — и вот почему
Нейтраль на светофоре, и ещё 4 ошибки, которые сокращают срок службы авто
Спасите свои помидоры: топ-5 сортов томатов против фитофторы, которые вы должны знать
Сара Джессика Паркер о смерти мистера Бига: это был самый трудный момент в моей карьере
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.