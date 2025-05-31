Неожиданная встреча в лесу: змеи активизировались по всей стране

3:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Экзотика

В этом году змеи проснулись рано и в ударе. Более десяти регионов России уже сообщили о случаях нападений — укусы фиксируют в Челябинской, Нижегородской, Ленинградской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском краях. Причины всплеска активности — мягкая зима, тёплая весна и начало брачного сезона у рептилий.

Фото: Own work by Пономарьова Алевтина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ медянка

Опасность рядом

С начала апреля 2025 года змеи все чаще появляются не только в лесах, но и в парках, у дач и даже в черте города. С начала мая участились сообщения о нападениях. В Челябинской области гадюка укусила школьника, который решил снять её на телефон:

"Мальчик подошел к лежащей на дороге гадюке и начал снимать ее на телефон. Это привело к мгновенной реакции: змея укусила его за палец!" — сообщили в администрации Верхнеуфалейского округа.

Подобные инциденты произошли и в Нижегородской области, где всем четырем пострадавшим потребовалась госпитализация. В Ленинградской — змея укусила подростка и пожилую женщину. На юге страны нападают даже не только дикие, но и домашние змеи: в Новороссийске удав прокусил руку своей хозяйке.

"Это первый случай, когда нам позвонили из-за удава!" — рассказал глава местной службы спасения Алексей Одеров.

Почему змей стало больше

Как пояснил ветврач Михаил Шеляков, теплая зима и быстрое потепление повысили шансы змей на выживание. Герпетолог Владислав Старков добавляет: в этом году змеи активнее ищут пищу — из-за снижения популяции лягушек они чаще появляются рядом с людьми.

А в мае у пресмыкающихся — брачный период. До конца июня они особенно нервные. Доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев подчеркивает: змеи не охотятся на людей, но нападают, если чувствуют угрозу. Чаще всего это гадюки, ужи и медянки. Укус может быть и без яда, но всё же опасен — особенно для аллергиков.

Как не пострадать

При прогулках:

надевайте плотную закрытую одежду и высокую обувь;

не используйте наушники — можно не услышать шипение;

обходите змей стороной, не трогайте и не снимайте их на телефон.

Если змея всё же встретилась:

не делайте резких движений;

не разворачивайтесь к ней спиной;

если есть палка — держите её перед собой;

не убегайте — можно наступить на другую.

Первая помощь

После укуса:

не отсасывайте яд;

не прикладывайте лёд;

не накладывайте жгут;

не давайте алкоголь;

вызывайте скорую и давайте пострадавшему больше жидкости.

В России обитает более 50 видов змей, из них опасны 11. И хотя летальность при укусе гадюки — лишь 1-2%, последствия могут быть серьёзными. Лучше предупредить, чем лечить - сообщает Известия.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

