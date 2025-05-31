Неожиданная встреча в лесу: змеи активизировались по всей стране

В этом году змеи проснулись рано и в ударе. Более десяти регионов России уже сообщили о случаях нападений — укусы фиксируют в Челябинской, Нижегородской, Ленинградской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском краях. Причины всплеска активности — мягкая зима, тёплая весна и начало брачного сезона у рептилий.
С начала апреля 2025 года змеи все чаще появляются не только в лесах, но и в парках, у дач и даже в черте города. С начала мая участились сообщения о нападениях. В Челябинской области гадюка укусила школьника, который решил снять её на телефон:
"Мальчик подошел к лежащей на дороге гадюке и начал снимать ее на телефон. Это привело к мгновенной реакции: змея укусила его за палец!" — сообщили в администрации Верхнеуфалейского округа.
Подобные инциденты произошли и в Нижегородской области, где всем четырем пострадавшим потребовалась госпитализация. В Ленинградской — змея укусила подростка и пожилую женщину. На юге страны нападают даже не только дикие, но и домашние змеи: в Новороссийске удав прокусил руку своей хозяйке.
"Это первый случай, когда нам позвонили из-за удава!" — рассказал глава местной службы спасения Алексей Одеров.
Как пояснил ветврач Михаил Шеляков, теплая зима и быстрое потепление повысили шансы змей на выживание. Герпетолог Владислав Старков добавляет: в этом году змеи активнее ищут пищу — из-за снижения популяции лягушек они чаще появляются рядом с людьми.
А в мае у пресмыкающихся — брачный период. До конца июня они особенно нервные. Доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев подчеркивает: змеи не охотятся на людей, но нападают, если чувствуют угрозу. Чаще всего это гадюки, ужи и медянки. Укус может быть и без яда, но всё же опасен — особенно для аллергиков.
надевайте плотную закрытую одежду и высокую обувь;
не используйте наушники — можно не услышать шипение;
обходите змей стороной, не трогайте и не снимайте их на телефон.
В России обитает более 50 видов змей, из них опасны 11. И хотя летальность при укусе гадюки — лишь 1-2%, последствия могут быть серьёзными. Лучше предупредить, чем лечить - сообщает Известия.
Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.
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