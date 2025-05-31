Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Красная утка пошла в атаку: мужчину ждал сюрприз
Туристы в растерянности — в этих европейских странах погода устроила русскую рулетку
Обычная привычка может лишить вас слуха — врачи умоляют забыть о ней
Это не просто суп: почему лагман стоит приготовить хотя бы раз в жизни
Зуд, шелушение и кожа, как наждачка: что вы делаете не так каждый день
Секрет сияния в бутылочке: это масло знает, как обмануть возраст
Вероятно, вы не знали: эта недорогая рыба может превзойти лосось по полезности — и вот почему
Нейтраль на светофоре, и ещё 4 ошибки, которые сокращают срок службы авто
Спасите свои помидоры: топ-5 сортов томатов против фитофторы, которые вы должны знать

Неожиданная встреча в лесу: змеи активизировались по всей стране

3:07
Зоосфера » Экзотика

В этом году змеи проснулись рано и в ударе. Более десяти регионов России уже сообщили о случаях нападений — укусы фиксируют в Челябинской, Нижегородской, Ленинградской областях, а также в Ставропольском и Краснодарском краях. Причины всплеска активности — мягкая зима, тёплая весна и начало брачного сезона у рептилий.

медянка
Фото: Own work by Пономарьова Алевтина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
медянка

Опасность рядом

С начала апреля 2025 года змеи все чаще появляются не только в лесах, но и в парках, у дач и даже в черте города. С начала мая участились сообщения о нападениях. В Челябинской области гадюка укусила школьника, который решил снять её на телефон:

"Мальчик подошел к лежащей на дороге гадюке и начал снимать ее на телефон. Это привело к мгновенной реакции: змея укусила его за палец!" — сообщили в администрации Верхнеуфалейского округа.

Подобные инциденты произошли и в Нижегородской области, где всем четырем пострадавшим потребовалась госпитализация. В Ленинградской — змея укусила подростка и пожилую женщину. На юге страны нападают даже не только дикие, но и домашние змеи: в Новороссийске удав прокусил руку своей хозяйке.

"Это первый случай, когда нам позвонили из-за удава!" — рассказал глава местной службы спасения Алексей Одеров.

Почему змей стало больше

Как пояснил ветврач Михаил Шеляков, теплая зима и быстрое потепление повысили шансы змей на выживание. Герпетолог Владислав Старков добавляет: в этом году змеи активнее ищут пищу — из-за снижения популяции лягушек они чаще появляются рядом с людьми.

А в мае у пресмыкающихся — брачный период. До конца июня они особенно нервные. Доцент института экологии РУДН Владимир Пинаев подчеркивает: змеи не охотятся на людей, но нападают, если чувствуют угрозу. Чаще всего это гадюки, ужи и медянки. Укус может быть и без яда, но всё же опасен — особенно для аллергиков.

Как не пострадать

При прогулках:

надевайте плотную закрытую одежду и высокую обувь;
не используйте наушники — можно не услышать шипение;
обходите змей стороной, не трогайте и не снимайте их на телефон.

Если змея всё же встретилась:

  • не делайте резких движений;
  • не разворачивайтесь к ней спиной;
  • если есть палка — держите её перед собой;
  • не убегайте — можно наступить на другую.

Первая помощь

После укуса:

  • не отсасывайте яд;
  • не прикладывайте лёд;
  • не накладывайте жгут;
  • не давайте алкоголь;
  • вызывайте скорую и давайте пострадавшему больше жидкости.

В России обитает более 50 видов змей, из них опасны 11. И хотя летальность при укусе гадюки — лишь 1-2%, последствия могут быть серьёзными. Лучше предупредить, чем лечить - сообщает Известия.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

Сейчас читают
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Наука и техника
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру Аудио 
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Авто
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Шоу-бизнес
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Украина роет окопы: новый рубеж от Харькова до Запорожья — масштабный и с вопросами Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека
Последние материалы
Растения, которые дерутся за вас: как избавиться от сорняка, не испачкав рук
Неожиданная встреча в лесу: змеи активизировались по всей стране
Худой снаружи — толстый внутри: жир, который никто не видит, но все боятся
Так готовят в Испании: овощное рагу, от которого невозможно оторваться
Отдых подешевеет на 20%, но есть нюанс: не узнаете про него — рискуете остаться без гроша
На них уже не смотрят, но зря: машины, которые стоит вернуть в игру
Запеканка с фаршем и яйцами: узнайте, как сделать её так, чтобы все просили добавки
Вместо долларов: как евро может спасти вашу поездку этим летом
Не покупай, пока не увидишь этот антирейтинг — машины-магниты для ДТП
Увидели впервые: на Марсе заметили странное свечение — и это не вода
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.