Увидели ёжика на даче? Срочно гоните — причина не в суевериях

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сезон дач — время гостей из леса. Пока вы возитесь с грядками и картошкой, на участок может пожаловать пушистое "милое" существо. Маленький носик, глазки-бусинки, колючки… Но если вы видите ёжика — радуйтесь не стоит. Лучше гнать прочь, пока не поздно.

Фото: commons.wikimedia.org by LoopZilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ёж обыкновенный

Почему ёж на даче — тревожный сигнал

Да, ёж ест вредных насекомых. Но он и сам — переносчик кучи проблем. Особенно летом: до 10% всей ежиной популяции может быть заражено бешенством.

А это не царапина и не насморк — от вируса спасает только прививка. Без неё шанс выжить — меньше, чем выиграть в лотерею. А укусить ёжик может. Не сразу. Но укусит.

Чем ещё опасны ёжики

Лептоспироз, туляремия, лишай, герпес, дерматиты — передаются от ежей напрямую или через почву

Паразиты — ёж не умеет ухаживать за иголками, поэтому носит на себе блох, глистов и кишечных возбудителей

Клещи — не просто сидят в иголках, а катаются туда-сюда семьями. Каждый ёж — маршрутка для энцефалита и лихорадки

Милый — не значит безопасный

Ежи — одиночки. Не любят шум, ласку и вторжение в личное пространство. Почуяв угрозу — кусаются. В слюне у них целый зоопарк микробов. И даже если не укусит, оставит свои "подарки" на траве, земле, в теплице.

И да, даже если ёжик выглядит ухоженным — это не значит, что он чист. Он роется в земле, ест червей и валяется где попало. Ни о какой гигиене речи не идёт.

Что делать

Не трогать. Не гладить. Не подкармливать. Не пускать на участок. И уж точно не пытаться приручить. Увидели — прогоните. Лучше потерять фото с милым носиком, чем здоровье.

Уточнения

Ежо́вые (лат. Erinaceidae) — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных (Eulipotyphla, или Lipotyphla).

