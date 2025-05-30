Увидели ёжика на даче? Срочно гоните — причина не в суевериях

Сезон дач — время гостей из леса. Пока вы возитесь с грядками и картошкой, на участок может пожаловать пушистое "милое" существо. Маленький носик, глазки-бусинки, колючки… Но если вы видите ёжика — радуйтесь не стоит. Лучше гнать прочь, пока не поздно.
Да, ёж ест вредных насекомых. Но он и сам — переносчик кучи проблем. Особенно летом: до 10% всей ежиной популяции может быть заражено бешенством.
А это не царапина и не насморк — от вируса спасает только прививка. Без неё шанс выжить — меньше, чем выиграть в лотерею. А укусить ёжик может. Не сразу. Но укусит.
Лептоспироз, туляремия, лишай, герпес, дерматиты — передаются от ежей напрямую или через почву
Паразиты — ёж не умеет ухаживать за иголками, поэтому носит на себе блох, глистов и кишечных возбудителей
Клещи — не просто сидят в иголках, а катаются туда-сюда семьями. Каждый ёж — маршрутка для энцефалита и лихорадки
Ежи — одиночки. Не любят шум, ласку и вторжение в личное пространство. Почуяв угрозу — кусаются. В слюне у них целый зоопарк микробов. И даже если не укусит, оставит свои "подарки" на траве, земле, в теплице.
И да, даже если ёжик выглядит ухоженным — это не значит, что он чист. Он роется в земле, ест червей и валяется где попало. Ни о какой гигиене речи не идёт.
Не трогать. Не гладить. Не подкармливать. Не пускать на участок. И уж точно не пытаться приручить. Увидели — прогоните. Лучше потерять фото с милым носиком, чем здоровье.
Ежо́вые (лат. Erinaceidae) — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных (Eulipotyphla, или Lipotyphla).
Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.