У лягушек свои гендерные секреты — и один из них только что раскрыли

Большинство того, что мы знаем о звуках лягушек, — это брачные крики самцов. Они громкие, выразительные и хорошо изучены. А вот о голосах самок известно крайне мало. Согласно новому исследованию учёных из Университета Сан-Паулу, зафиксировано лишь 1,4 % вокализаций, издаваемых самками.
Самцы лягушек используют мощные крики, чтобы привлечь партнёрш и отпугнуть конкурентов. Самки же, напротив, "разговаривают" тише, мягче и гораздо реже. В результате даже чувствительные микрофоны зачастую просто не улавливают их звуки.
Тем не менее, у некоторых видов самки всё же активно участвуют в акустической коммуникации и, возможно, вырабатывают особые стратегии общения — как ответ на крики самцов. Это открытие ставит под сомнение представление о том, что голосовое поведение у земноводных — исключительно мужская прерогатива.
Почему это важно
Без понимания "тихой стороны" звукового поведения невозможно в полной мере исследовать эволюцию вокализации, строить точные модели размножения или разрабатывать эффективные меры по защите исчезающих видов. Голоса самок — недостающий фрагмент, который может изменить взгляд на биоразнообразие и его охрану.
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