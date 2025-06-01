Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бразильские учёные представили фермент, который увеличит выход возобновляемого топлива на 70%
Цвет, который отпугивает: 5 простых приёмов, как защитить ваш сад от голубей
Увлажняй и оберегай: эффективные домашние крем, тоники и маска против морщин — вот как их сделать
Свадьба мечты обернулась кошмаром: Волочкова призналась, что предвидела крах с Вдовиным
Шарлотка без выпечки — вкусный, нежный и очень красивый: домашний торт за час
До последней капли: как доливка бензина после щелчка пистолета может привести к ремонту
Плодотворное сотрудничество или обычные слова? Каковы планы России и Бахрейна по торговле
Элджей снимет автобиографию: полный метр о пути из новосибирских баттлов к хитам
Не Бали, не Гоа: это место в Индии не туристическое — и именно в этом его сила

У лягушек свои гендерные секреты — и один из них только что раскрыли

1:26
Зоосфера

Большинство того, что мы знаем о звуках лягушек, — это брачные крики самцов. Они громкие, выразительные и хорошо изучены. А вот о голосах самок известно крайне мало. Согласно новому исследованию учёных из Университета Сан-Паулу, зафиксировано лишь 1,4 % вокализаций, издаваемых самками.

Лягушка породы горная курица
Фото: commons.wikimedia.org by TimVickers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лягушка породы горная курица

Учёные почти не слышат самок лягушек — и это важно

Самцы лягушек используют мощные крики, чтобы привлечь партнёрш и отпугнуть конкурентов. Самки же, напротив, "разговаривают" тише, мягче и гораздо реже. В результате даже чувствительные микрофоны зачастую просто не улавливают их звуки.

Тем не менее, у некоторых видов самки всё же активно участвуют в акустической коммуникации и, возможно, вырабатывают особые стратегии общения — как ответ на крики самцов. Это открытие ставит под сомнение представление о том, что голосовое поведение у земноводных — исключительно мужская прерогатива.

Почему это важно

Без понимания "тихой стороны" звукового поведения невозможно в полной мере исследовать эволюцию вокализации, строить точные модели размножения или разрабатывать эффективные меры по защите исчезающих видов. Голоса самок — недостающий фрагмент, который может изменить взгляд на биоразнообразие и его охрану.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне
Недвижимость
Пищевая сода творит чудеса: вот почему её нужно держать не только на кухне Аудио 
Цифровой паспорт IT-шника: Россия ввела обязательный экзамен для разработчиков
Общество
Цифровой паспорт IT-шника: Россия ввела обязательный экзамен для разработчиков Аудио 
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Красота и стиль
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин Аудио 
Популярное
На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения

На Луне замечена странная структура, напоминающая гигантскую башню. Учёные не могут объяснить её происхождение. Что это: скала, артефакт или нечто большее?

На обратной стороне Луны заметили башню высотой 6 км — и вряд ли природного происхождения
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Авто для тех, кто не любит СТО: 5 кроссоверов, которые почти не просят вложений
Анна Ковальчук высказалась о браке сестры Катерины с Гариком Харламовым
Зеленский ставит кровавые условия: какую цену готова заплатить Россия за мир? Дмитрий Плотников Накануне переговоров в Стамбуле Россия пропустила удар международных террористов Любовь Степушова
Щуп вытащил — мотор загубил: как привычная проверка масла превращается в ловушку
Нержавейка могла избавить мир от ржавых машин, но почему её не пускают на конвейер
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Эти авто не рвутся в спорт, зато берегут спину и нервы: выбор для пенсионеров
Последние материалы
Цвет, который отпугивает: 5 простых приёмов, как защитить ваш сад от голубей
Увлажняй и оберегай: эффективные домашние крем, тоники и маска против морщин — вот как их сделать
У лягушек свои гендерные секреты — и один из них только что раскрыли
Свадьба мечты обернулась кошмаром: Волочкова призналась, что предвидела крах с Вдовиным
До последней капли: как доливка бензина после щелчка пистолета может привести к ремонту
Шарлотка без выпечки — вкусный, нежный и очень красивый: домашний торт за час
Плодотворное сотрудничество или обычные слова? Каковы планы России и Бахрейна по торговле
Элджей снимет автобиографию: полный метр о пути из новосибирских баттлов к хитам
Не Бали, не Гоа: это место в Индии не туристическое — и именно в этом его сила
Почему розовый — король летнего гардероба: 5 убедительных причин полюбить этот цвет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.