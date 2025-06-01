У лягушек свои гендерные секреты — и один из них только что раскрыли

1:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Большинство того, что мы знаем о звуках лягушек, — это брачные крики самцов. Они громкие, выразительные и хорошо изучены. А вот о голосах самок известно крайне мало. Согласно новому исследованию учёных из Университета Сан-Паулу, зафиксировано лишь 1,4 % вокализаций, издаваемых самками.

Фото: commons.wikimedia.org by TimVickers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лягушка породы горная курица

Учёные почти не слышат самок лягушек — и это важно

Самцы лягушек используют мощные крики, чтобы привлечь партнёрш и отпугнуть конкурентов. Самки же, напротив, "разговаривают" тише, мягче и гораздо реже. В результате даже чувствительные микрофоны зачастую просто не улавливают их звуки.

Тем не менее, у некоторых видов самки всё же активно участвуют в акустической коммуникации и, возможно, вырабатывают особые стратегии общения — как ответ на крики самцов. Это открытие ставит под сомнение представление о том, что голосовое поведение у земноводных — исключительно мужская прерогатива.

Почему это важно

Без понимания "тихой стороны" звукового поведения невозможно в полной мере исследовать эволюцию вокализации, строить точные модели размножения или разрабатывать эффективные меры по защите исчезающих видов. Голоса самок — недостающий фрагмент, который может изменить взгляд на биоразнообразие и его охрану.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.

