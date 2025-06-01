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10 миллионов пингвинов и один климатический сюрприз, о котором молчала наука

Зоосфера

Антарктида — дом для миллионов пингвинов Адели, и, как оказалось, их влияние на окружающую среду выходит далеко за пределы привычных представлений. Эти небольшие птицы живут колониями по всему ледяному континенту, и даже со спутника можно заметить следы их присутствия — яркие пятна помёта, цвет которого варьируется от белого до розово-красного в зависимости от рациона.

Императорские пингвины
Фото: Flickr by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Императорские пингвины

Как пингвины Адели помогают сохранять антарктический лёд

Но внешность — не главное. Учёные выяснили, что фекалии пингвинов испаряют аммиак, который попадает в атмосферу и участвует в формировании облаков. Эти облака усиливают альбедо — способность поверхности отражать солнечные лучи. Чем выше альбедо, тем меньше солнечного тепла поглощает поверхность, а значит, лёд тает медленнее.

По сути, колонии пингвинов помогают природе сохранять морской лёд, жизненно важный для их же выживания. Это яркий пример того, как даже незначительная на первый взгляд деятельность животных может оказывать масштабное климатическое воздействие.

Исследование стало напоминанием о том, насколько сложна и взаимосвязана экосистема нашей планеты. Порой даже птичий помёт может сыграть роль в глобальных климатических процессах.

Уточнения

Глоба́льное потепле́ние - длительное повышение средней температуры климатической системы Земли, происходящее уже более века, основной причиной чего, по мнению подавляющего большинства учёных, является человеческая деятельность.

Автор Дмитрий Тезнев
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