Кошки открывают холодильник, собаки манипулируют людьми: кто главный интриган мира животных

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вечный спор "кошатники против собачников" давно вышел за пределы диванов и форумов. Но можно ли наконец-то разобраться, кто умнее — кошка или собака?

Фото: commons.wikimedia.org by Petteri Sulonen, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кошка и собака

Увы, наука тут не на стороне ни тех, ни других. Потому что сравнивать их интеллект — всё равно что определять вкус борща по весу ложки. Просто разные системы.

Собаки: командиры в мире эмоций

Собаки — мастера общения. Они распознают до 165 слов, чувствуют эмоции хозяина и умеют подыгрывать. Некоторые даже симулируют болезни ради внимания! А ещё они прячут игрушки, чтобы другие не позарились. Ум? Ещё какой!

Кошки: тактики-одиночки

Кошка никогда не сделает ничего просто так. Она подождёт, понаблюдает — и откроет лапой холодильник, если сочтёт нужным. Её не интересуют команды — потому что она считает их бессмысленными. Но попробуй забыть, где ты оставил лакомство: кошка вспомнит, даже если прошло три недели.

Кто ориентируется лучше

Кошки — королевы пространства. Собаки — короли социальных связей. Одни решают задачи молча и точно, другие — через взаимодействие и одобрение.

Так кто же гений

Всё зависит от того, что вы цените больше: независимость или готовность сотрудничать. Кошка — философ с лапами. Собака — верный партнёр с интеллектом стаи. Один не лучше другого — просто другой.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

