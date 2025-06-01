Пушистая преступница: в Таиланде кошка напала на полицию и попала под арест

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В Таиланде сотрудники полиции столкнулись с необычным инцидентом: потерявшаяся кошка, вместо того чтобы спокойно ждать своих хозяев, умудрилась укусить несколько человек в участке. В ответ на это полицейские решили устроить ей шуточный "арест".

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Испуганная кошка

В Таиланде кошку арестовали за укусы полицейских

История быстро разошлась по соцсетям. Один из офицеров даже составил "официальный" протокол задержания с фотографиями кошки в анфас и профиль, измерением роста и отпечатками лап. Подробный отчёт вызвал волну улыбок и комментариев среди тайцев.

После комического следствия кошку вручили владельцам, которые нашлись вскоре после инцидента. Хотя сложно сказать, извлекла ли она урок из случившегося, это не помешало ей стать местной знаменитостью и героиней новостных заголовков.

Этот случай — напоминание о том, что в повседневной рутине всегда найдётся место для доброго абсурда и хвостатого юмора.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



