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Пушистая преступница: в Таиланде кошка напала на полицию и попала под арест

1:02
Зоосфера

В Таиланде сотрудники полиции столкнулись с необычным инцидентом: потерявшаяся кошка, вместо того чтобы спокойно ждать своих хозяев, умудрилась укусить несколько человек в участке. В ответ на это полицейские решили устроить ей шуточный "арест".

Испуганная кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Испуганная кошка

В Таиланде кошку арестовали за укусы полицейских

История быстро разошлась по соцсетям. Один из офицеров даже составил "официальный" протокол задержания с фотографиями кошки в анфас и профиль, измерением роста и отпечатками лап. Подробный отчёт вызвал волну улыбок и комментариев среди тайцев.

После комического следствия кошку вручили владельцам, которые нашлись вскоре после инцидента. Хотя сложно сказать, извлекла ли она урок из случившегося, это не помешало ей стать местной знаменитостью и героиней новостных заголовков.

Этот случай — напоминание о том, что в повседневной рутине всегда найдётся место для доброго абсурда и хвостатого юмора.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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