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Пока все готовились к вымиранию — природа пошла другим путём

1:20
Зоосфера

Долгое время считалось, что горные животные и растения обречены на вымирание в условиях глобального потепления. Однако новое исследование под руководством И-Чин Чена меняет эту точку зрения. Анализ, проведённый с использованием байесовского моделирования, показал, что большинство горных видов не исчезают, а приспосабливаются к новым условиям.

Альпы
Фото: Dachstein HDR by Bernd Thaller from Graz, Austria, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Альпы

Горные виды приспосабливаются к климату, вопреки пессимистичным прогнозам

Оказалось, что животные не всегда поднимаются выше в поисках прохлады. Многие меняют свой рацион, время активности или даже поведение, чтобы выжить на прежнем месте. Это разрушает стереотип о том, что единственный путь адаптации — это миграция вверх.

Тем не менее, у этого процесса есть и обратная сторона. Начинается биотическая гомогенизация — когда уникальные виды постепенно утрачивают отличительные черты, смешиваясь с другими. Хотя массового исчезновения не происходит, разнообразие экосистем может снижаться.

Учёные подчёркивают важность долгосрочного наблюдения. Не все последствия потепления проявляются сразу, и внимательное отслеживание изменений в ареалах поможет заранее распознать тревожные сигналы.

Уточнения

Эколо́гия - естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.

Автор Дмитрий Тезнев
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