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Капуцины начали похищать малышей ревунов — но зачем они это делают

1:15
Зоосфера

На панамском острове Хикарон белолицые капуцины неожиданно начали похищать детёнышей обезьян-ревунов. Это поведение ранее не фиксировалось за пять лет наблюдений и стало настоящим открытием для исследователей.

Панамский белолицый капуцин
Фото: commons.wikimedia by Brian Gratwicke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Панамский белолицый капуцин

Капуцины на острове начали воровать детёнышей ревунов

Ученые предположили, что причина может крыться в скуке молодых самцов. На изолированном острове капуцины давно демонстрируют признаки высокой сообразительности — например, используют камни для раскалывания кокосов и крабов. Но теперь внимание привлекло гораздо более тревожное поведение.

Докторантка Зои Голдсборо заметила изменения, анализируя видео с камер: самец по кличке Джокер носил на себе чужих детёнышей, которые впоследствии погибали от нехватки молока. Хотя межвидовое усыновление и случается в природе, подобные случаи чаще всего связаны с самками, а не с самцами.

Позже команда учёных заметила ещё четырёх самцов, демонстрирующих аналогичное поведение. Это породило новые вопросы о психологии и социальной динамике капуцинов, особенно в условиях ограниченного пространства и взаимодействия между видами.

 

Уточнения

Капуцин — вид приматов семейства цепкохвостых обезьян, обитающих в Южной Америке.

Автор Дмитрий Тезнев
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