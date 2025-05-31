Капуцины начали похищать малышей ревунов — но зачем они это делают

1:15 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На панамском острове Хикарон белолицые капуцины неожиданно начали похищать детёнышей обезьян-ревунов. Это поведение ранее не фиксировалось за пять лет наблюдений и стало настоящим открытием для исследователей.

Фото: commons.wikimedia by Brian Gratwicke, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Панамский белолицый капуцин

Капуцины на острове начали воровать детёнышей ревунов

Ученые предположили, что причина может крыться в скуке молодых самцов. На изолированном острове капуцины давно демонстрируют признаки высокой сообразительности — например, используют камни для раскалывания кокосов и крабов. Но теперь внимание привлекло гораздо более тревожное поведение.

Докторантка Зои Голдсборо заметила изменения, анализируя видео с камер: самец по кличке Джокер носил на себе чужих детёнышей, которые впоследствии погибали от нехватки молока. Хотя межвидовое усыновление и случается в природе, подобные случаи чаще всего связаны с самками, а не с самцами.

Позже команда учёных заметила ещё четырёх самцов, демонстрирующих аналогичное поведение. Это породило новые вопросы о психологии и социальной динамике капуцинов, особенно в условиях ограниченного пространства и взаимодействия между видами.

Уточнения

Капуцин — вид приматов семейства цепкохвостых обезьян, обитающих в Южной Америке.

