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Что скрывается за неустойчивой походкой и бессонницей у кошки — проверь до беды

3:10
Зоосфера

Сотрясение мозга у кошки — это последствие травмы, при которой мозг испытывает вибрацию или удар, приводящий к нарушению его работы. Ткани растягиваются, повреждаются, а вместе с этим страдает общее состояние животного. После любого удара важно наблюдать за поведением и самочувствием питомца, чтобы не упустить тревожные сигналы.

Рыжая кошка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Рыжая кошка

Сотрясение мозга у кошки: как распознать и помочь

Симптомы могут проявиться сразу или спустя время — через часы и даже дни. Основные признаки:

  • Необычное поведение: вялость, апатия или, наоборот, беспокойство;

  • Потеря координации, шаткость походки, промахи при прыжках;

  • Отказ от еды, изменение пищевых привычек;

  • Нарушение сна: кошка может спать слишком много или страдать от бессонницы;

  • Дезориентация — питомец не узнаёт знакомые места;

  • Судороги и припадки в тяжёлых случаях.

Тяжесть симптомов зависит от степени травмы. Но любые отклонения требуют внимания.

Почему это происходит

Наиболее частые причины:

  • Падение с высоты;

  • Столкновение с твёрдым предметом или участие в ДТП;

  • Игра, в которой кошка ударилась или упала;

  • Драка с другим животным;

  • Травма в быту — например, на кошку упал тяжёлый предмет.

Возможные осложнения

Сотрясение мозга может сопровождаться и другими опасными состояниями:

  • Повреждение позвоночника, вызывающее паралич или нарушение движения;

  • Кровоизлияния в черепе, отёк мозга и повышение внутричерепного давления;

  • Проблемы с кровоснабжением мозга;

  • Эпилептические припадки;

  • Травмы внутренних органов.

Своевременная помощь ветеринара помогает избежать осложнений.

Как ставят диагноз и лечат

Осмотр начинается с проверки внешних повреждений. При необходимости делают рентген, а иногда — КТ или МРТ, чтобы оценить состояние мозга и черепа.

Лечение чаще всего включает:

  • Полный покой и ограничение активности;

  • Противовоспалительные препараты;

  • В тяжёлых случаях — госпитализация и постоянное наблюдение.

Восстановление

Реабилитация — важный этап. Она помогает питомцу вернуться к нормальной жизни. Что нужно:

  • Спокойная обстановка и минимум стресса;

  • Физиотерапия, массаж, упражнения по назначению;

  • Сбалансированное питание для поддержки мозга;

  • Поддержка и внимание со стороны владельца;

  • Постепенное возвращение к привычному ритму жизни.

Каждая кошка восстанавливается по-своему, и важно следовать рекомендациям врача.

Как защитить питомца от травмы

Профилактика — лучший способ сохранить здоровье:

  • Уберите опасные предметы и обеспечьте безопасные зоны;

  • Защитите окна и балконы сетками;

  • Используйте надёжные переноски и автокресла;

  • Не давайте кошке играть с жёсткими предметами;

  • Не оставляйте питомца одного в опасных местах.

Забота и внимание к поведению кошки помогут вовремя заметить проблему и справиться с ней.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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