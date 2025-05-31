Что скрывается за неустойчивой походкой и бессонницей у кошки — проверь до беды

3:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сотрясение мозга у кошки — это последствие травмы, при которой мозг испытывает вибрацию или удар, приводящий к нарушению его работы. Ткани растягиваются, повреждаются, а вместе с этим страдает общее состояние животного. После любого удара важно наблюдать за поведением и самочувствием питомца, чтобы не упустить тревожные сигналы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Рыжая кошка

Сотрясение мозга у кошки: как распознать и помочь

Симптомы могут проявиться сразу или спустя время — через часы и даже дни. Основные признаки:

Необычное поведение: вялость, апатия или, наоборот, беспокойство;

Потеря координации, шаткость походки, промахи при прыжках;

Отказ от еды, изменение пищевых привычек;

Нарушение сна: кошка может спать слишком много или страдать от бессонницы;

Дезориентация — питомец не узнаёт знакомые места;

Судороги и припадки в тяжёлых случаях.

Тяжесть симптомов зависит от степени травмы. Но любые отклонения требуют внимания.

Почему это происходит

Наиболее частые причины:

Падение с высоты;

Столкновение с твёрдым предметом или участие в ДТП;

Игра, в которой кошка ударилась или упала;

Драка с другим животным;

Травма в быту — например, на кошку упал тяжёлый предмет.

Возможные осложнения

Сотрясение мозга может сопровождаться и другими опасными состояниями:

Повреждение позвоночника, вызывающее паралич или нарушение движения;

Кровоизлияния в черепе, отёк мозга и повышение внутричерепного давления;

Проблемы с кровоснабжением мозга;

Эпилептические припадки;

Травмы внутренних органов.

Своевременная помощь ветеринара помогает избежать осложнений.

Как ставят диагноз и лечат

Осмотр начинается с проверки внешних повреждений. При необходимости делают рентген, а иногда — КТ или МРТ, чтобы оценить состояние мозга и черепа.

Лечение чаще всего включает:

Полный покой и ограничение активности;

Противовоспалительные препараты;

В тяжёлых случаях — госпитализация и постоянное наблюдение.

Восстановление

Реабилитация — важный этап. Она помогает питомцу вернуться к нормальной жизни. Что нужно:

Спокойная обстановка и минимум стресса;

Физиотерапия, массаж, упражнения по назначению;

Сбалансированное питание для поддержки мозга;

Поддержка и внимание со стороны владельца;

Постепенное возвращение к привычному ритму жизни.

Каждая кошка восстанавливается по-своему, и важно следовать рекомендациям врача.

Как защитить питомца от травмы

Профилактика — лучший способ сохранить здоровье:

Уберите опасные предметы и обеспечьте безопасные зоны;

Защитите окна и балконы сетками;

Используйте надёжные переноски и автокресла;

Не давайте кошке играть с жёсткими предметами;

Не оставляйте питомца одного в опасных местах.

Забота и внимание к поведению кошки помогут вовремя заметить проблему и справиться с ней.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



