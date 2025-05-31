Определить пол котёнка без стресса: методы для тех, кто боится лезть под хвост

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Появился в доме пушистый комочек — ласковый, мурлычет, но кто же он на самом деле: кот или кошка? Заглянуть под хвост — способ верный, но не всегда удобный. Хорошая новость: есть и другие признаки, которые подскажут правду.

Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Много котят

Почему это вообще важно

От пола зависит многое — от выбора имени до особенностей поведения. Нестерилизованные коты часто метят территорию, а кошки могут устраивать ночные "концерты". Знание пола заранее — это плюс в копилку подготовки.

1. Окрас: шерсть знает ответ

Цвет может многое рассказать. Черепаховые (смесь рыжего, чёрного и белого) почти всегда девочки. Чтобы получился такой окрас, нужны две Х-хромосомы — то есть самка.

Рыжие чаще бывают мальчиками. По статистике, 80% рыжиков — это коты. Пример из жизни — кот Сеня у соседей, такой же оранжевый, как апельсин.

2. Фигура и размеры

Коты обычно крупнее, с широкой мордой и массивным телом. Кошки изящнее, будто кошачьи балерины. Но у котят это различие не так заметно — подождите, пока подрастёт.

3. Повадки

Коты любят чувствовать себя главными: всё обнюхать, везде залезть, проверить границы. Кошки чаще ласковее, но могут быть капризными.

Если перед вами наглый маленький лидер — скорее всего, это кот.

4. Ароматы и имена

Запах человека или шампуня может повлиять на поведение, но не на пол. А вот интуиция — иногда подскажет. Главное — не ошибиться с кличкой: неудобно будет, если "Принцесса" начнёт метить угол.

5. У пород — свои подсказки

У мейн-кунов самцы крупнее и шире в морде. У сиамов самки — более звонкие и грациозные. В породах половые различия заметнее.

Когда всё-таки заглянуть под хвост

Если уверенности нет, без осмотра не обойтись. У кошек анальное и генитальное отверстия почти рядом. У котов — чуть дальше друг от друга. Только делайте это аккуратно — без паники и стресса.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



