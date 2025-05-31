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Каждую ночь — одно и то же: зачем кошка лезет именно на подушку

2:03
Зоосфера

Вы только легли, положили голову на подушку… и тут — бац! — пушистый "надзиратель" уже устроился у вас у головы. Иногда — даже прямо на лице. И хоть подушка вроде ваша, кошка считает иначе.

Кошка спит
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка спит

Такой выбор — вовсе не случайность. Это не просто удобное местечко — для кошки это центр уюта, безопасности и общения. Вот почему ваша подушка ей так дорога.

1. Подушка — это пять звёзд по-кошачьим меркам

Она мягкая, чуть приподнятая, пахнет любимым человеком. А если вы ещё и лежите на ней — вдвойне кайф. Для кошки это как спа-зона, только круглосуточная.

2. Тепло головы — как персональный обогреватель

Даже в тёплой квартире кошки ищут самые тёплые точки. Подушка, нагретая головой, — идеальное место. Там можно свернуться калачиком и погреться, особенно если в комнате свежо.

3. Контроль и наблюдение — дело святое

Кошки любят всё держать под контролем. Лежа у головы, они слышат ваше дыхание, замечают мимику, реагируют на движения. Это успокаивает: всё под присмотром, тревог нет.

4. Ароматы тоже играют роль

Запах ваших волос, шампуня или просто кожи может быть для кошки притягательнее любой кошачьей мятки. Поэтому она стремится уткнуться носом именно туда, где самый "вкусный" аромат — в область головы.

5. Это способ быть ближе и заботиться

Кошки не всегда ласковы в лоб — но рядом они бывают, когда по-настоящему доверяют. Лежа на подушке, кошка как будто охраняет вас и дом. С этого места видно всё, а вы — под боком.

Иногда, если вас нет дома, кошка просто спит на вашей подушке — как будто так переносит разлуку. Потому что запах, тепло и форма подушки создают ей иллюзию вашего присутствия. И в этом — вся кошачья любовь.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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