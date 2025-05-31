30 змей, сова и белки в одной квартире — и никто не съел кота

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Новосибирская зоозащитница Алиса Богомолова превратила обычную "двушку" в самый настоящий мини-зоопарк. Только тут нет билетов, вольеров и клеток с табличками. Вместо этого — сова по имени Венера, дюжина белок, кот и… около 30 змей. Да-да, примерно треть из них — ядовитые.

Фото: Wikimedia Commons by Chad Frick and Ulises Frick, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ змея Bothrops brazili

Живут все — мирно. Никто никого не кусает, не шипит и даже мебель не портит.

"Многие сначала боятся, но потом привыкают и начинают проявлять интерес", — улыбается Алиса, показывая аккуратные террариумы со змеями.

Для работы с ними она использует специальные крюки и шлюзы, так что безопасность — на первом месте.

История началась с совёнка. Его Алиса нашла на трассе и приютила. Так началась её зоозащитная жизнь, в которой были уже и пеликаны, и фламинго, и самые разные звери, сообщает "Царьград".

Сейчас её главные подопечные — белки. Многие из них — малыши, оставшиеся без родителей. Алиса вручную выкармливает их, выхаживает и выпускает в лес, когда подрастут. А тех, кто не сможет выжить в дикой природе, она пристраивает в хорошие руки — с тщательной проверкой новых хозяев.

И да, вопреки страхам, белки оказались куда аккуратнее, чем можно было бы подумать. Интерьер квартиры цел, мягкая мебель — без драк и грызни.

У Алисы нет помощников и спонсоров. Только любовь к животным, терпение и чёткое правило: каждому — шанс на вторую жизнь.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Змеи обитают на всех континентах, кроме Антарктиды и нескольких крупных островов, таких как Ирландия и Новая Зеландия, а также множества мелких островов Атлантического океана и центральной части Тихого океана.

