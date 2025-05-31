Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одна грядка — два врага: почему кабачки не переносят тыкв
Пушистый террорист в доме: вот откуда берутся проблемные кошки
Эти собаки знают запах опасности: выбери своего защитника до того, как будет поздно
Как похудеть на 10 кг без ущерба для здоровья: быстрые методы для реальных результатов
Отказался от молочки ради моды — теперь сахар как на американских горках
Юбилейная Toyota Crown получила спецверсию с королевским акцентом
Новый тренд в Южной Корее: продукты с истекающим сроком годности становятся популярными среди покупателей
Гиперкубы против ошибок: как тессеракты спасают квантовые компьютеры
Каждый пятый не знает, как начать планировать путешествие в новое место

30 змей, сова и белки в одной квартире — и никто не съел кота

1:40
Зоосфера

Новосибирская зоозащитница Алиса Богомолова превратила обычную "двушку" в самый настоящий мини-зоопарк. Только тут нет билетов, вольеров и клеток с табличками. Вместо этого — сова по имени Венера, дюжина белок, кот и… около 30 змей. Да-да, примерно треть из них — ядовитые.

змея Bothrops brazili
Фото: Wikimedia Commons by Chad Frick and Ulises Frick, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
змея Bothrops brazili

Живут все — мирно. Никто никого не кусает, не шипит и даже мебель не портит.

"Многие сначала боятся, но потом привыкают и начинают проявлять интерес", — улыбается Алиса, показывая аккуратные террариумы со змеями.

Для работы с ними она использует специальные крюки и шлюзы, так что безопасность — на первом месте.

История началась с совёнка. Его Алиса нашла на трассе и приютила. Так началась её зоозащитная жизнь, в которой были уже и пеликаны, и фламинго, и самые разные звери, сообщает "Царьград".

Сейчас её главные подопечные — белки. Многие из них — малыши, оставшиеся без родителей. Алиса вручную выкармливает их, выхаживает и выпускает в лес, когда подрастут. А тех, кто не сможет выжить в дикой природе, она пристраивает в хорошие руки — с тщательной проверкой новых хозяев.

И да, вопреки страхам, белки оказались куда аккуратнее, чем можно было бы подумать. Интерьер квартиры цел, мягкая мебель — без драк и грызни.

У Алисы нет помощников и спонсоров. Только любовь к животным, терпение и чёткое правило: каждому — шанс на вторую жизнь.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Змеи обитают на всех континентах, кроме Антарктиды и нескольких крупных островов, таких как Ирландия и Новая Зеландия, а также множества мелких островов Атлантического океана и центральной части Тихого океана.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Авто
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом Аудио 
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Правда ТВ
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus Аудио 
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Авто
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами Аудио 
Популярное
Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже

Есть машины, которые не спасают ни скидки, ни бонусы — их просто никто не хочет брать. Вот 5 моделей, ставших кошмаром для продавцов.

Эти машины не берут даже даром: 5 авто, от которых бегут все — и перекупы тоже
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
Покупатели в ярости, дилеры в убытке: россияне массово возвращают китайские автомобили
8 машин, которые выглядят круто, а едут — как телега с квадратными колёсами
Пиво утром — штраф днём: сколько выветривается запах алкоголя и как не лишиться прав
Лондон готовится объявить Россию непосредственной и серьёзной угрозой Великобритании Дмитрий Плотников Юрист Исполинов назвал причины отказа РФ от участия в китайском проекте новой Гааги Любовь Степушова Кошки раскрывают свою тайну: как они распознают вас по запаху Игорь Буккер
Скелет длиной 36 метров нашли в пустыне — и он не принадлежит ни одному известному динозавру
Германия на грани потери золотого запаса: кто заберет 3375 тонн золота в случае кризиса
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям
Последние материалы
Две ложки соды и одно утро — огурцы перестают болеть и начинают наливаться
Малосольные огурчики за час — и вкус такой, будто неделю мариновались
30 змей, сова и белки в одной квартире — и никто не съел кота
Погружение в ландшафтные тайны: три итальянских сада попали в престижный список New York Times
Грязь затаилась внизу окна — и строит планы против вашей чистоты
Мазали лицо — пострадали почки: как баночка красоты стала угрозой
Актриса Лиза Моряк объяснила, почему не смогла кормить грудью младшую дочь
АвтоВАЗ хочет отменить кредиты — и дать скидку сразу
Просто добавьте это — и полезное питание начнёт радовать
Нейросеть научили создавать бизнес-процессы — и вот к чему это приведёт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.