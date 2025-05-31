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Тайны брахицефальных пород: какие животные страдают от жары сильнее

1:55
Зоосфера

Животные брахицефальных пород, маленького размера и с тёмной шерстью особенно уязвимы к перегреву в жаркую погоду. Об этом рассказала заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина.

Мопс
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мопс

Почему брахицефалы страдают от жары?

Породы с укороченной мордой — мопсы, пекинесы и другие — испытывают сложности с дыханием из-за строения черепа.

Это делает их более подверженными тепловому и солнечному ударам. Дополнительно риск повышается у питомцев с тёмной шерстью и у маленьких животных, отметила эксперт.

Как помочь питомцу в жару?

Как сообщает сайт Москва 24 первое и главное — обеспечить постоянный доступ к свежей воде. Важно также следить, чтобы шерсть не скатывалась в колтуны, которые мешают естественной терморегуляции и усиливают риск перегрева.

"Стричь животное в жару не стоит, шерсть помогает отводить лишнее тепло, и её короткая стрижка может навредить",- предупредила Алешина.

Прогулки и признаки перегрева

Лучшее время для прогулок — раннее утро и поздний вечер, когда прохладно. Если питомец перегрелся, это проявляется в заторможенности, усиленном слюноотделении, нарушении координации движений.

Животное становится горячим на ощупь, а слизистые оболочки приобретают ярко-малиновый цвет вместо обычного бледно-розового.

Первая помощь при перегреве

Если вы заметили эти симптомы, нужно срочно помочь животному охладиться: подуть веером, дать воду (если питомец в сознании), слегка сбрызнуть прохладной водой голову, лапы и подмышечные впадины.

"Ни в коем случае нельзя обливать питомца ледяной водой, резкий перепад температуры может вызвать спазм сосудов и сильную нагрузку на сердце",— подчеркнула Алешина.

Уточнения

Мопс (нидерл. mops) — порода декоративных собак, были привезены из Китая в Европу в XVI веке и были популярны в Западной Европе, попав туда через Нидерланды, известны тем, что являются общительными и нежными собаками-компаньонами.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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