Тайна Бермудских островов: редкий ракообразный стал звездой подводного мира

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Под водой в одной из приливных пещер Бермудских островов аквалангисты наткнулись на необычное существо — новый вид ракообразных, который скрывался в темноте. Это открытие стало настоящей сенсацией для биологов и любителей природы.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Vincent Lou, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ исследование под водой

Новый обитатель пещер Бермудских островов

Обнаруженный вид принадлежит к семейству Tetragonicipitidae и впервые найден в пещерной среде.

Это второй представитель своего семейства, выявленный на территории Бермуд, и первый, адаптировавшийся к жизни в пещерах.

Новый ракообразный получил название Тетрагоницепс бермудский.

Редкое и долгожданное открытие

Моллюск был впервые собран еще в 2016 году, но лишь в 2024 году учёные подтвердили, что это действительно новый вид.

Особенно редким и ценным оказалось то, что найденная особь была самкой с яйцами, что свидетельствует о жизнеспособности популяции, пусть и небольшой.

Веслоногие моллюски — нечастые гости в пещерах Бермудских островов, что делает находку ещё более значимой.

Пещерные системы этих островов являются домом для уникальных животных, которые сохранились с древних времён и до сих пор скрывают множество тайн.

Уязвимость и защита среды обитания

Пещера, где был обнаружен новый вид, находится под угрозой из-за возможной застройки, загрязнения и беспокойства со стороны человека.

Исследователи настоятельно призывают ввести официальную охрану этой территории, чтобы сохранить уникальные экосистемы.

Перспективы изучения пещерного биоразнообразия

Несмотря на растущее влияние человека на природу, пещеры Бермудских островов продолжают удивлять учёных новыми открытиями.

Найденный вид лишь подчеркивает, что подводный мир пещер всё ещё хранит много неизведанного, и впереди — ещё много загадок и открытий.

Уточнения

Ракообра́зные (лат. Crustacea) — крупная парафилетическая группа членистоногих, в настоящее время рассматриваемая в ранге подтипа. К ракообразным относятся такие широко известные животные, как крабы, омары, лангусты, широкопалый речной рак, креветки и криль. Описано около 73 000 видов.



Берму́дские Острова́ (англ. Bermuda,) — заморская территория Великобритании, расположенная на группе коралловых островов в северо-западной части Атлантического океана, в 900 км от Северной Америки. Столица и главный порт — город Гамильтон.

