Как не перепутать кролика с зайцем: простое руководство

Многие из нас сталкивались с пушистыми кроликами на природе или в доме, но задумывались ли вы когда-нибудь, в чём разница между кроликом и зайцем? Несмотря на внешнее сходство, эти животные принадлежат к одному семейству, но имеют множество отличий.

Фото: flickr.com by Jannes Pockele, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кролик

Родственные виды: кролики и зайцы

Кролик (Oryctolagus cuniculus) и заяц (Lepus europaeus) относятся к одному отряду лагоморфов, и оба являются добычей для более крупных хищников. Их строение тела позволяет им быстро убегать от опасности, что важно для выживания.

В чём разница?

Самое заметное отличие — размеры. Кролики гораздо меньше: длина тела до 40 см, вес от 1,2 до 2 кг. Зайцы крупнее — длина может достигать 70 см, вес — 2-5 кг. У зайцев длиннее уши и ноги, а глаза крупнее и выразительнее. Это делает их быстрее и выносливее в движении.

Образ жизни и питание

Оба животные активны в сумерках, рассвете и ночью. Они — копрофаги, то есть дважды перерабатывают пищу, чтобы лучше усвоить растительные вещества. Также кролики и зайцы — травоядные с длинными резцами, которые помогают им жевать корм боковыми движениями.

В Греции зайцы обитают в полугорных и горных районах, от лесов до высокогорных лугов, а также на некоторых островах. Кролики предпочитают более разнообразные места — от долин до гор на высоте до 600 метров.

Дом и поведение

Кролики живут в сложных подземных туннелях — норах, длина которых может достигать 45 метров и глубина до 3 метров. Зайцы не роют норы, а гнездятся на поверхности — в укромных местах из травы и веток.

Ещё одна важная разница — социальное поведение. Кролики живут колониями, иногда численностью до 20 особей. Зайцы — одиночки, встречаются только в брачный период зимой.

Домашние кролики

Домашние кролики произошли от диких. При разведении в питомниках (кроличьих фермах) они претерпели значительные изменения — выросли в размерах, приобрели более густой мех и изменили форму ушей и головы.

Домашние кролики часто весят от 7 до 9 кг, их уши короче и расположены ближе друг к другу, а голова стала длиннее и уже.

Уточнения

Кро́лики — общее название нескольких родов млекопитающих из семейства зайцевых (в том числе и домашних кроликов).



За́йцы (лат. Lepus) — род из семейства зайцевых. Распространены везде, кроме Австралии и Антарктиды, всего около 30 видов.

