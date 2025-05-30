Неожиданный завтрак: медведь рухнул с потолка прямо на кухню к людям

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера События

Проснувшись ранним утром, хозяин дома в Кентукки и представить не мог, кого обнаружит у себя на кухне. А там — совершенно спокойно расположился чёрный медведь. Да не просто где-нибудь, а прямо на плите.

Фото: commons.wikimedia.org by Byrdyak, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Медведь в лесу

Как сообщили в Facebook-аккаунте Kentucky Fish and Wildlife Law Enforcement, в 5 утра 21 мая в службу поступил звонок: в жилом доме находится медведь. Оперативно прибывший на место егерь Дерик Крийч нашёл мохнатого "захватчика", уютно устроившегося под кухонным шкафом, прямо на варочной поверхности.

История кажется невероятной, но объяснение у неё есть — и весьма неожиданное.

"После осмотра выяснилось, что медведь забрался по наружной лестнице, проник в чердак через отверстие и провалился сквозь потолок в кухню", — говорится в официальной публикации.

Для помощи в эвакуации животного Крийчу потребовалась поддержка помощника шерифа из округа Белл. Совместными усилиями они сумели "выпроводить" медведя через открытую дверь.

Чёрные медведи — не редкость в Кентукки. Но вот такие сценарии с падением через потолок — действительно уникальны. На сайте Kentucky Fish and Wildlife подчеркивают: звери избегают людей, но могут забрести на участки в поисках еды — мусора или остатков кормов для домашних животных. Именно это и привлекает их к домам.

Чтобы избежать подобных "гостей", важно вовремя убирать все пищевые соблазны.

"Медведь уйдёт сам, как только поймёт, что добыть еду здесь невозможно", — советуют специалисты.

Уточнения

Бу́рый медве́дь или обыкнове́нный медве́дь (лат. Ursus arctos), — млекопитающее семейства медвежьих; один из самых крупных наземных хищников и один из самых распространённых представителей семейства медвежьих.

