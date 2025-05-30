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Они не просто милые: 5 пород собак, которые думают быстрее человека

2:11
Зоосфера

Иногда достаточно взглянуть в глаза собаке, чтобы понять — в этой голове явно что-то замышляется. И да, некоторые породы действительно поражают интеллектом. Кто-то из них легко запоминает сотни слов, кто-то способен на логические трюки, а кто-то — настоящий стратег с нюхом на нестандартные решения.

Щенок добермана
Фото: commons.wikimedia. org by Eugen. D., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Щенок добермана

1. Бордер-колли: собака с дипломом

Абсолютный лидер рейтингов. Понимает сотни слов, разбирается в предметах и отличается удивительной обучаемостью. Эти собаки показывают такие результаты в тестах, что с ними и в шахматы играть не стыдно.

2. Пудель: интеллект за кудрями

Элегантные и сообразительные. Пудели легко запоминают до сотни команд, различают интонации и даже умеют заботиться о детях в семье. Недооценивать этих "аристократов" — большая ошибка.

3. Немецкая овчарка: служба с умом

Полиция, армия, спасательные отряды — везде, где важна быстрая реакция и самостоятельность, немецкая овчарка показывает класс. Ум, сила и ответственность — три её кита.

4. Доберман: стратег с характером

За грозной внешностью — удивительный ум. Доберманы умеют просчитывать ситуацию на несколько шагов вперёд. Они отлично подходят для охраны, но требуют уважения и тесной связи с хозяином.

5. Золотистый ретривер и бельгийская овчарка малинуа

Ретриверы не только эмпатичны, но и обладают феноменальной памятью. А вот малинуа — настоящая звезда последних исследований. Их интеллект признан одним из самых высоких среди всех пород. Они универсальны и обучаются почти всему.

Но есть нюанс

Собака с высоким интеллектом — не только гордость, но и испытание. Без умственной нагрузки они скучают, изобретают развлечения сами и легко превращают дом в площадку для экспериментов.

Потому, прежде чем выбрать "гения", подумайте — готовы ли вы к интеллектуальному марафону с хвостом.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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