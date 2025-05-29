Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Невидимый фронт: Лондон признался в ведении кибервойны против России
Подводные пирамиды и звуки неизвестного происхождения: что происходит в океане
Всего 10 минут в день — и у вас тело как у Шварценеггера: Арни раскрыл свою методику
К чему привели секретные поставки оружия на Украину? Директор одной из компаний стал самым богатым человеком Восточной Европы
Орбакайте показала, как весело отметила свой день рождения в Таллине
Посадили как обычно — а выросло в два раза больше: в чём подвох картофельного чуда
Заболевания исчезают до диагноза — в России нашли способ опередить болезнь на годы вперёд
ТОП-6 автомобилей с пробегом в мае
Tank получит дизельный V6 — и это меняет правила игры для тяжёлых внедорожников

Щенячий апокалипсис или любовь с первого взгляда: что случается на первой неделе с питомцем

Зоосфера » Собаки

Задумывались о собаке? Это не просто радость, но и большая ответственность. Ветеринары из Подмосковья напомнили, что к появлению хвостатого друга нужно готовиться так же тщательно, как к появлению ребёнка.

Акита-ину
Фото: commons.wikimedia.org by B@rt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Акита-ину

Обустраиваем пространство

Прежде всего — безопасность и комфорт. Щенку нужно выделить место для сна и игр, а также убрать подальше провода, химикаты и другие потенциально опасные предметы. Не забудьте купить корм, миски, игрушки и уютную лежанку.

Щенок и другие питомцы

Если в доме уже есть животные, не стоит сразу устраивать "встречу века". Знакомство должно проходить постепенно, без давления. Новичку нужно дать время адаптироваться, а старожилам — привыкнуть к новому члену семьи.

Прогулки и игры

Регулярные выгулы — обязательны. Некоторые породы на первых порах могут обходиться пелёнкой, но в идеале — свежий воздух и движение. Подбирайте игрушки по возрасту: это поможет сохранить мебель и сэкономит нервы. Учтите: щенки гиперактивны, но взрослые собаки могут отдыхать до 18 часов в сутки.

Здоровье — на первом месте

Важно покупать щенка у проверенных заводчиков. Но и после этого необходим график вакцинации, контроль питания, профилактика паразитов и достаточная физическая активность. Эти простые меры укрепляют иммунитет и продлевают жизнь питомца.

"Собака — живое существо, которое может болеть. Особенно это касается животных из приютов, переживших стресс", — отмечают в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области — сообщает Радио 1.

Главное — осознанность. Завести собаку — это не прихоть, а серьёзное решение, которое требует терпения, любви и знаний. Но если вы к нему готовы, взамен получите преданность, тепло и настоящую дружбу.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Впервые за 35 лет не вышел на сцену: в Сети призывают молиться за Киркорова
Российский шоу-бизнес
Впервые за 35 лет не вышел на сцену: в Сети призывают молиться за Киркорова Аудио 
Последнее евро для Украины: Европа приготовила для Киева кровавый сюрприз
Мир. Новости мира
Последнее евро для Украины: Европа приготовила для Киева кровавый сюрприз Аудио 
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Авто
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет Аудио 
Популярное
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года

Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.

Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Это не моя война: Трамп вышел из игры — и Украина осталась одна Дмитрий Плотников Зеленский срочно покинул Германию, ожидая указаний Трампа по меморандуму Любовь Степушова Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Последние материалы
Tank получит дизельный V6 — и это меняет правила игры для тяжёлых внедорожников
Это место в Боснии поражает красотой — и вы о нём почти ничего не знаете
Эти модели сумок остались в прошлом — но продолжают портить настоящие луки
Тайны, которые продолжают пугать и вдохновлять: 5 самых загадочных историй мира
Похудеть навсегда: 40 действенных советов для долгосрочного результата
Они всегда на колёсах. Даже когда дорога — это смерть
Как сделать вдвое больше, не устав вдвое сильнее — мелочи, которые решают всё
Кислинка в каждом кусочке: вареники, которые освежают лучше лимонада
Lada держали в тени: в АвтоВАЗе раскрыли, что мешало развиваться
Не просто тренд: это масло на 40% полезнее льняного — удивительные факты внутри
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.