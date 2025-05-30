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Кошки везде: от граффити до лавочек — город, где царят усатые

1:51
Зоосфера

Всё началось как идея для привлечения туристов. Администрация решила превратить кошек в фирменную фишку. И получилось: мурлыки стали частью городской айдентики. Появились уличные инсталляции, лавочки, фигурки, витрины и открытки с котами. Даже светофоры — с кошачьими силуэтами.

бирманская кошка
Фото: Own work by D.Maillard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
бирманская кошка

Теперь туристы едут сюда не только ради моря, но и за атмосферой, где кошка — не просто животное, а часть архитектуры и культуры.

Котошеф — профессия мечты

Да-да, в Зеленоградске официально работает котошеф. Он выходит на ежедневный обход, следит за уличными котами, подкармливает их и проверяет здоровье. Пушистые жители под опекой, и это радует не только зоозащитников, но и прохожих. Такая забота добавляет городу уюта и человечности.

Граффити, которые делают город живым

Фасады домов в Зеленоградске — это открытая галерея уличного искусства. На стенах — десятки котов, нарисованных художником Кириллом Гейнцем. Его работы не просто украшают город, они создают целую визуальную легенду. Первые рисунки появились в 2019 году, а сейчас без кошачьих граффити невозможно представить местный пейзаж.

Почему сюда стоит приехать

Зеленоградск — это не только про кошек. Это ещё и про неспешные прогулки у моря, романтику старых улочек и ощущение покоя. Но именно коты сделали его живым, настоящим, запоминающимся. Они стали символом уюта и тепла, которого так не хватает в больших городах.

Особенно уютно здесь в будни. Минимум людей, максимум котов, шорох прибоя и ощущение, что весь город создан для отдыха души.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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