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Лежанка куплена зря? Вот когда она действительно нужна кошке

2:25
Зоосфера

Почти в каждом доме, где живёт кошка, лежанка присутствует — порой как украшение интерьера, а порой как забытый предмет в углу. При этом животное предпочитает спать в коробке, на полу или на хозяйской подушке. Возникает вопрос: лежанка — необходимость или маркетинговый миф?

Кошка породы Рэгдолл
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка породы Рэгдолл

Почему выбираются "странные" места для сна

Кошки инстинктивно ищут укрытия и точки обзора. Безопасность и возможность наблюдать за окружающим пространством — ключевые факторы. Температура и текстура поверхности также играют роль. Холодный пол летом, мягкий плед зимой — выбор зависит от комфорта, а не от цены лежанки.

Лежанка — предмет первой необходимости

Функция лежанки — создание безопасной и личной зоны отдыха. В семьях с детьми или другими животными она становится настоящим убежищем. Особенно актуально это для пожилых или ослабленных питомцев, которым требуется особенный уют и поддержка.

От характера зависит многое

Предпочтения формируются породой и темпераментом. Активные кошки отдают предпочтение возвышенностям. Крупные — чаще выбирают твёрдые и просторные поверхности. Спокойные питомцы тянутся к мягким подушкам и бортикам.

Разновидности лежанок

Мягкие подушки, домики, подвесные платформы, тёплые модели на батарею — ассортимент позволяет подобрать вариант под любые привычки. Главное — расположить лежанку в укромном месте, с возможностью наблюдать за происходящим.

Как понять, нужна ли лежанка

Наблюдение за повадками — лучший способ определить потребность. При склонности к уединению и любви к мягким поверхностям лежанка может быть востребована. А при равнодушии — станет просто интерьерной деталью.

Как сделать лежанку любимым местом

Место размещения — важнейший фактор. Натуральные ткани, запах хозяина, любимая игрушка — всё это усиливает привлекательность. Иногда требуется время, прежде чем кошка примет новое спальное место.

Лежанка может стать уютной территорией, а может остаться не у дел. Всё зависит от привычек и характера питомца. В любом случае выбор стоит делать не из эстетики, а из уважения к предпочтениям кошки.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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