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Умер — чтобы жить: животное, которое играет с хищником в покер на выживание

2:16
Зоосфера

В мире животных есть существо, которое может буквально "умереть" от страха — но именно это спасает ему жизнь. Речь идёт о виргинском опоссуме, чья защитная стратегия настолько необычна, что кажется сценарием из фильма.

Опоссум
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Опоссум

Инстинкт, доведённый до совершенства

При встрече с хищником виргинский опоссум (Didelphis virginiana) не убегает и не нападает. Вместо этого он впадает в состояние, напоминающее смерть: тело замирает, дыхание замедляется, мышцы становятся неподвижными, а изо рта выделяется пена. Это состояние может длиться от нескольких минут до нескольких часов.

Этот умный механизм защиты активируется при сильном страхе. Когда появляется угроза, нервная система опоссума переходит в режим перегрузки. Его тело выделяет химические вещества, которые фактически приводят его в состояние, похожее на обморок. Опоссум остаётся в этом состоянии от нескольких минут до нескольких часов.

Такое поведение называется танатозом — мнимой смертью. Многие хищники избегают мёртвую добычу, особенно если она издаёт запах разложения. Опоссум использует это в свою пользу, выделяя зловонную жидкость из анальных желез, усиливая иллюзию смерти.

Эволюционная хитрость

Эта стратегия настолько эффективна, что стала синонимом хитрости: выражение "притворяться опоссумом" означает симулировать слабость или беззащитность. Интересно, что это поведение не контролируется сознательно — оно полностью инстинктивно.

Однако в современном мире этот инстинкт может сыграть злую шутку. Например, опоссумы, попавшие на дорогу, могут "притвориться мёртвыми" перед приближающимся автомобилем, что часто заканчивается трагически.

Уникальный механизм защиты

Хотя многие животные используют различные способы защиты, такие как маскировка или бегство, опоссум выбрал путь полной неподвижности. Это делает его поведение уникальным среди млекопитающих и подчёркивает разнообразие эволюционных стратегий выживания.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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