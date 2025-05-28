Не все псы одинаковы: 10 самых ленивых и независимые собаки в одном списке

2:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Интеллект собак — тема, вызывающая жаркие споры. Ведь понятие "умная собака" может означать совсем разное: кто-то легко обучается командам, кто-то умеет принимать самостоятельные решения, а кто-то… просто упрям.

Фото: commons.wikimedia.org by Remigiusz Józefowicz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Собачка чау чау

В 1994 году профессор психологии Стэнли Корен представил книгу "Интеллект собак", в которой выделил три типа интеллекта у псов:

Адаптивный интеллект — способность к обучению и анализу опыта;

Интеллект послушания — насколько хорошо собака выполняет команды;

Рабочий интеллект — как собака справляется с поставленными задачами.

На основании исследований Корена и последующего анализа был составлен список пород с наименьшими показателями обучаемости.

Однако важно помнить: "глупая" собака — это не значит "плохая". Часто такие псы просто самостоятельные или независимые.

ТОП-10 пород с "низким" интеллектом:

1. Афганская борзая

Известна своей красотой и независимостью. Очень упряма, редко реагирует на команды — из-за этого занимает первое место в рейтинге.

2. Басенджи

Часто сравнивают с кошками. Эта порода обожает свободу и не стремится угодить. Но стоит помнить — это просто особенность характера.

3. Английский бульдог

Медлительный и ленивый, бульдог часто игнорирует команды. Хотя за еду он готов подумать дважды.

4. Чау-чау

Внешне напоминает плюшевого мишку, но внутри — уверенный в себе охранник. Он предпочитает действовать по собственным правилам.

5. Русская борзая

Быстрая, но не увлекается обучением. Быстро теряет интерес к тренировкам и легко отвлекается.

6. Английская ищейка

Для этих собак главное — запах. Они буквально живут носом, и команды человека отходят для них на второй план.

7. Пекинес

Истинный аристократ. Любит комфорт, не проявляет особого интереса к обучению, предпочитая наблюдать за происходящим с подушки.

8. Бигль

Любит всё вынюхивать. На прогулке может попросту игнорировать хозяина, следуя за запахом.

9. Английский мастиф

Массивный и флегматичный. Нередко кажется медлительным и ленивым, что отражается и на его обучаемости.

10. Бассет-хаунд

Обожает поспать. Медленно реагирует на команды и предпочитает действовать, когда ему действительно интересно.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser "выправлять; обучать") — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.

