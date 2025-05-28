Не все псы одинаковы: 10 самых ленивых и независимые собаки в одном списке

Интеллект собак — тема, вызывающая жаркие споры. Ведь понятие "умная собака" может означать совсем разное: кто-то легко обучается командам, кто-то умеет принимать самостоятельные решения, а кто-то… просто упрям.
В 1994 году профессор психологии Стэнли Корен представил книгу "Интеллект собак", в которой выделил три типа интеллекта у псов:
На основании исследований Корена и последующего анализа был составлен список пород с наименьшими показателями обучаемости.
Однако важно помнить: "глупая" собака — это не значит "плохая". Часто такие псы просто самостоятельные или независимые.
Известна своей красотой и независимостью. Очень упряма, редко реагирует на команды — из-за этого занимает первое место в рейтинге.
Часто сравнивают с кошками. Эта порода обожает свободу и не стремится угодить. Но стоит помнить — это просто особенность характера.
Медлительный и ленивый, бульдог часто игнорирует команды. Хотя за еду он готов подумать дважды.
Внешне напоминает плюшевого мишку, но внутри — уверенный в себе охранник. Он предпочитает действовать по собственным правилам.
Быстрая, но не увлекается обучением. Быстро теряет интерес к тренировкам и легко отвлекается.
Для этих собак главное — запах. Они буквально живут носом, и команды человека отходят для них на второй план.
Истинный аристократ. Любит комфорт, не проявляет особого интереса к обучению, предпочитая наблюдать за происходящим с подушки.
Любит всё вынюхивать. На прогулке может попросту игнорировать хозяина, следуя за запахом.
Массивный и флегматичный. Нередко кажется медлительным и ленивым, что отражается и на его обучаемости.
Обожает поспать. Медленно реагирует на команды и предпочитает действовать, когда ему действительно интересно.
Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser "выправлять; обучать") — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.
Оконные кондиционеры возвращаются в моду! Узнайте, почему они более удобные и экономичные, чем сплит-системы. Экономьте деньги и силы.