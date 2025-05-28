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Мал да удал: 9 миниатюрных пород, которые станут идеальными компаньонами

2:27
Зоосфера

Мечтаете о компаньоне, который уместится в вашей сумке, но при этом обладает незаурядным умом и энергией? Эти миниатюрные породы — настоящие звёзды среди собак!

Маленькая собака
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маленькая собака

Маленькие собаки — большие друзья

Чихуахуа

Миниатюрная, но дерзкая — чихуахуа удивляет интеллектом и активностью. Весит всего 1,5-3 кг, но требует тщательного ухода и внимания к здоровью. Лучше всего дрессировать её с поощрениями и добрым словом.

Бишон-фризе

Белоснежное облачко с добрым сердцем. Эти дружелюбные пушистики любят активные игры и легко обучаются. Однако потребуют от вас терпения и регулярного ухода за их роскошной шерстью.

Йоркширский терьер

Когда-то охотник, сегодня — верный друг семьи. Этот энергичный малыш быстро схватывает команды, но требует социализации и правильного подхода к воспитанию — особенно если в доме есть дети.

Такса

Упрямая, но поддающаяся дрессировке при правильной мотивации. Ей необходимы прогулки и физическая активность, но при этом она не любит высокие прыжки — берегите её позвоночник!

Бабочка (папийон)

Элегантная, спортивная и немного настороженная к незнакомцам. Эта порода обожает подвижные игры и прекрасно обучается, если с ней разговаривать мягко, без крика.

Мопс

Весёлый лежебока. Эти милые создания любят компанию, обожают диван и короткие прогулки. Обучаются неохотно, но искренне стремятся к ласке и похвале.

Брабантский гриффон

Компактный клоун! Очень дружелюбный, прекрасно ладит с детьми, но склонен к набору веса — тут пригодятся активные игры. Любит учиться, если вы его развлекаете.

Пекинес

Настоящий домашний аристократ. Эта собачка требует коротких, но регулярных прогулок. Обучается не сразу — её нужно уговаривать с угощениями и лаской.

Пражский крысарик

Гордость Чехии — проворный и умный. Он легко обучается, не требует сложного ухода, но не очень подходит для семей с маленькими детьми.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. Выведены специальные породы собак, предназначенные для различных целей: охоты, охраны, тяги гужевого транспорта и другого, а также декоративные породы (например, болонка, пудель).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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