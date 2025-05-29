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Курица умеет считать, а кобра глуха как пробка: эти животные точно удивят

2:16
Зоосфера

Кобра танцует под музыку, ежик носит яблоки на спине, а курица — это просто пернатая глупышка. Звучит знакомо? Эти "знания" — классика детских книжек, мультфильмов и пересказов взрослых. Но в реальности всё оказалось немного иначе.

Курицы
Фото: commons.wikimedia.org by Smart learned, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Курицы

Кобра: не танцует, а уклоняется

На деле кобра не слышит мелодию дудочки. У змей нет ни наружного, ни среднего уха — только внутреннее, связанное с челюстью. Они улавливают лишь вибрации. Так что змее "танец" не интересен — она просто следит за опасным предметом, стараясь увернуться.

Заклинатель играет не столько для змеи, сколько для публики — и постукивает ногой, чтобы кобра чувствовала вибрации. Яд при этом часто удаляют заранее, чтобы избежать трагедии.

Еж: охотник, а не грибник

Образ ежика с яблоком — красивый, но выдуманный. Ежи не делают запасов и не едят яблоки: зимой они спят, а в тёплое время охотятся. Их рацион — это лягушки, черви, ящерицы и даже змеи. Да-да, они устойчивы к змеиному яду и могут перекусить гадюкой.

Иглы служат исключительно защитой — никакой "накалывающей спины" у ежа нет. А если хотите угостить — лучше мясом или яйцом. Только не молоком: оно вызывает у ежей сильные проблемы с пищеварением.

Курица: не глупая, а своенравная

Курицы умеют считать, различают десятки сигналов, понимают угрозу и даже могут испытывать эмпатию. Они строят сложные отношения в стае и могут как заботиться, так и хитрить.

Даже птенец в яйце общается с наседкой звуками — тревога, просьба, удовольствие. А взрослые особи иногда откладывают еду на потом — то есть обладают силой воли и причинно-следственным мышлением.

Паук — точно не насекомое

Многие объединяют пауков, клещей, многоножек и насекомых в одну кучу. Но на деле у них разные классы. У пауков — 8 ног и внешнее пищеварение: они впрыскивают ферменты и потом "пьют" жертву. У насекомых пища переваривается внутри.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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