Маленькие, но яростные: кто из зверей опаснее крокодила

3:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В дикой природе агрессия — это не злоба, а механизм выживания. Кто-то защищает потомство, кто-то — территорию, а кто-то просто атакует первым, не разбираясь, друг перед ним или враг. Ниже — список существ, с которыми лучше не пересекаться ни при каких обстоятельствах.

Фото: Пресс-служба Московского зоопарка is licensed under https://www.mos.ru/news/item/145700073/ малайский медведь

1. Бегемот — водяной амбал без предупреждений

На вид — вальяжный гигант, на деле — машина для убийства.

• Может разогнаться до 30 км/ч, раскусить лодку, утопить крокодила.

• Нападает, если оказался между водой и чужаком.

• Самки особо яростны при защите детёнышей.

2. Кабан — лесной таран

Вес — до 200 кг, характер — взрывоопасный.

• Клыки остры, как ножи.

• Атакует без предупреждения, особенно в период спаривания.

• Не боится никого — даже оленей.

3. Росомаха — ярость в компактной упаковке

30 кг безумия, которое кидается на медведей.

• Одинокий охотник с нечеловеческой хваткой.

• Ломает кости и прокусывает шкуры.

• Атакует всё, что движется на её территории.

4. Крокодил — засада с челюстями

Доисторическая машина смерти.

• Самый мощный укус на планете.

• Терпелив и молниеносен.

• "Смертельный поворот" разрывает жертву в клочья.

5. Медоед — бойцовский дух в шкуре куньи

Не боится даже кобру.

• Переживает отравление и доедает змею.

• Кожа прочная, зубы — как плоскогубцы.

• В ярости атакует всё подряд.

6. Малайский медведь — ночной психопат

Маленький, но взрывоопасный.

• Грызёт кости, вступает в драки с тиграми.

• Чувствует запах за километры.

• Нападает даже без видимой причины.

7. Казуар — птица с клинками

Прыгает, бьёт обеими ногами, может убить.

• Огромные когти.

• Территориален и вспыльчив.

• Есть подтверждённые случаи смертельных атак.

8. Ласка — мини-убийца

Весом с банан, но хищник до мозга костей.

• Убивает кроликов и грызунов.

• Укус в шею — и жертва не успевает пикнуть.

• Никогда не отдыхает — её метаболизм требует постоянной охоты.

9. Африканский буйвол — чёрная смерть

Танк на четырёх копытах.

• Вес — до 900 кг, скорость — до 57 км/ч.

• Убивает хищников и людей.

• Возвращается добить, если с первого раза не получилось.

10. Пчёлы-убийцы — ярость роем

Выведены человеком, чтобы стать кошмаром.

• В 30 раз агрессивнее обычных пчёл.

• Преследуют жертву до 700 метров.

• Жалят по очереди и без пощады.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

