Зачем коту в ухе карман: многие теряются в догадках, а коту удобно

Живёшь с котом годами, гладишь его, чешешь за ушком — и вдруг палец проваливается в странную ямку. Что это, мутация? Нет, просто анатомическая особенность: карман Генри.
Этот небольшой складчатый вырост хряща у основания наружного уха выглядит как миниатюрная дверца в тайную зону. Он есть не только у кошек, но и у собак, лис, летучих мышей. Но зачем?
Возможно, карман помогает улавливать колебания воздуха и усиливает восприятие звука. Особенно важно это для охоты: кошка должна точно определить, откуда доносится писк или шорох.
Кошачьи уши сверхподвижны: поворачиваются почти на 180°, прижимаются, шевелятся независимо друг от друга. Карман может компенсировать нагрузку, помогая сохранить форму ушной раковины.
Даже если ухо развёрнуто не в сторону шума, эта складка может подхватывать ускользающие звуковые волны — как скрытый микрофон.
Есть мнение, что это атавизм. Он не мешает, но и особой пользы не несёт — просто эволюционный след.
Так что не пугайтесь, если нащупаете у своего кота "второе ухо". Это не баг, а фича. И ещё одно напоминание: перед вами — настоящий хищник с инженерией от природы.
домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.
Каждая вторая китайская машина возвращается дилеру — покупатели жалуются, дилеры теряют деньги, а импорт резко падает. Что пошло не так?