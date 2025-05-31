Зачем коту в ухе карман: многие теряются в догадках, а коту удобно

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Живёшь с котом годами, гладишь его, чешешь за ушком — и вдруг палец проваливается в странную ямку. Что это, мутация? Нет, просто анатомическая особенность: карман Генри.

Фото: commons.wikimedia.org by FAUSTMEPHISTOPHELES, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ориентальная кошка

Этот небольшой складчатый вырост хряща у основания наружного уха выглядит как миниатюрная дверца в тайную зону. Он есть не только у кошек, но и у собак, лис, летучих мышей. Но зачем?

Точный слух

Возможно, карман помогает улавливать колебания воздуха и усиливает восприятие звука. Особенно важно это для охоты: кошка должна точно определить, откуда доносится писк или шорох.

Гибкость движения

Кошачьи уши сверхподвижны: поворачиваются почти на 180°, прижимаются, шевелятся независимо друг от друга. Карман может компенсировать нагрузку, помогая сохранить форму ушной раковины.

Резервный "приёмник"

Даже если ухо развёрнуто не в сторону шума, эта складка может подхватывать ускользающие звуковые волны — как скрытый микрофон.

Рудимент от предков

Есть мнение, что это атавизм. Он не мешает, но и особой пользы не несёт — просто эволюционный след.

Так что не пугайтесь, если нащупаете у своего кота "второе ухо". Это не баг, а фича. И ещё одно напоминание: перед вами — настоящий хищник с инженерией от природы.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

