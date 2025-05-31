Древние лилии, которые не пахнут, а фильтруют еду: находка, способная изменить взгляд на прошлое

В Австралии обнаружили удивительные окаменелости морских лилий - иглокожих, напоминающих цветы, но являющихся животными. Возраст находки - около 275 миллионов лет. Эти создания жили на дне древнего океана, крепясь к поверхности длинными стеблями и фильтруя из воды пищу.
Сохранившиеся формы поражают детализацией: лепестковидные щупальца, изящные чашечки — всё это застыло в камне, словно кадр из другого мира. Морские лилии — одни из немногих, кто пережил массовые вымирания, и их современные потомки всё ещё обитают в глубинах океана.
Каждая такая находка помогает воссоздать картину жизни задолго до появления динозавров. Эти хрупкие силуэты напоминают, как красиво может быть прошлое, даже если его давно смыло морем времени.
Ли́лия — род растений семейства Лилейные (Liliaceae).
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