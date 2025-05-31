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Древние лилии, которые не пахнут, а фильтруют еду: находка, способная изменить взгляд на прошлое

Зоосфера

В Австралии обнаружили удивительные окаменелости морских лилий - иглокожих, напоминающих цветы, но являющихся животными. Возраст находки - около 275 миллионов лет. Эти создания жили на дне древнего океана, крепясь к поверхности длинными стеблями и фильтруя из воды пищу.

морские лилии
Фото: Crinoïdes sur des escarpements by null, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
морские лилии

Сохранившиеся формы поражают детализацией: лепестковидные щупальца, изящные чашечки — всё это застыло в камне, словно кадр из другого мира. Морские лилии — одни из немногих, кто пережил массовые вымирания, и их современные потомки всё ещё обитают в глубинах океана.

Каждая такая находка помогает воссоздать картину жизни задолго до появления динозавров. Эти хрупкие силуэты напоминают, как красиво может быть прошлое, даже если его давно смыло морем времени.

Уточнения

Ли́лия — род растений семейства Лилейные (Liliaceae). 

Автор Дмитрий Тезнев
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