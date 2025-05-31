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Домоседы и кочевники: у мышей свои типы бойфрендов, и они меняются

1:28
Зоосфера

В дикой жизни самцы мышей выбирают разные пути. Кто-то обзаводится территорией и яростно её охраняет, кто-то предпочитает кочевать, надеясь на случайные встречи. Учёные из Института биологии Макса Планка проследили за 244 мышами в условиях, приближённых к естественным, и обнаружили, что выбор стратегии зависит от силы, возраста, телосложения и окружения.

Декоративная крыса
Фото: https://www.freepik.com
Декоративная крыса

Мощные самцы чаще оседают рядом с самками, защищая свою зону с боем. Более слабые или молодые выбирают путь странника — они не закрепляются, а движутся дальше, полагаясь на удачу.

Поведение у мышей гибкое. Даже домосед может уйти, если борьба за участок становится слишком жёсткой или самок рядом становится меньше. Такая адаптивность - ключ к выживанию в непредсказуемом мире.

Даже тело подстраивается под образ жизни. У кочевников крупнее яички - возможно, чтобы увеличить шансы в короткие моменты успеха. А у хранителей территории чаще встречаются травмы и стресс: жизнь на передовой требует выносливости.

К тому же мыши обладают удивительной памятью на запахи. Достаточно одного раза - и аромат отпечатывается навсегда. Благодаря этому они избегают ловушек, запоминают опасности и точно знают, где прячется сыр.

Уточнения

Мыши́ные — семейство млекопитающих из отряда грызунов (Rodentia). 

Автор Дмитрий Тезнев
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