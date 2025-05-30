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Кажется ленивой, но это не так: что скрывает дневной сон вашей кошки

1:28
Зоосфера

Вы замечали, что ваша кошка спит почти весь день? Это не каприз и не лень, а древняя стратегия выживания, которую она унаследовала от своих предков.

Спящая кошка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спящая кошка

Дикие кошки тратили массу энергии на охоту и охрану территории. Чтобы восстановиться, им нужно было много отдыхать. Именно поэтому современные домашние кошки, хотя и не добывают себе еду, продолжают спать по 14-16 часов в сутки — их организм всё ещё экономит силы, как раньше.

Освещение, температура и даже ваш режим дня могут менять поведение питомца. Яркий свет сбивает биологические часы, тёплая батарея делает сон ещё слаще, а вечерняя активность хозяина часто становится временем пробуждения для кошки.

Когда миска всегда полна, кошке просто не нужно куда-то идти или что-то выслеживать. Она отдыхает, потому что всё необходимое рядом.

Важно помнить: резкое изменение поведения — повод насторожиться. Если ваша кошка вдруг стала чрезмерно активной и спит заметно меньше, это может быть сигналом проблем со здоровьем.

Вместо того чтобы бороться с кошачьей сонливостью, постарайтесь её понять. Сон - важная часть жизни вашего питомца. Уважая её инстинкты, вы укрепляете доверие и делаете её жизнь рядом с вами по-настоящему комфортной.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
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