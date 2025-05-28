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Лось устроил дебош в баре, украл рюкзак и ворвался в кафе — не выдумка, а хроника

2:40
Зоосфера

Лось — тот самый персонаж, который может вписаться и в комедию, и в триллер. Представьте: идёт себе как ни в чём не бывало по трассе, позирует на камеры, а через минуту — сносит забор и уходит в закат. И всё это с видом олимпийского чемпиона.

Лось
Фото: public-domain-image.com by Ryan Hagerty is licensed under U.S. federal government
Лось

Лесной великан

Лось (Alces alces) — крупнейший представитель оленевых. До двух метров в холке, до 700 кг живого веса, а самые крупные самцы аляскинского подвида и вовсе доходят до 800. Его рога могут весить до 30 кг и достигать двух метров в ширину — настоящие "лопаты". В России обитают три подвида: в европейской части — евразийский, в Сибири — североамериканские "гости".

Лоси живут от тайги до тундры, и в каждом сезоне у них свой лесной "курорт": летом — болота и водоёмы, зимой — хвойники с плотным подлеском, где проще передвигаться по снегу. Они не просто приспосабливаются — они гениально адаптируются.

Гурман с характером

Лоси — не только травоядные, но и настоящие гурманы. Они едят водоросли, ныряя за ними на глубину. Осенью не прочь полакомиться забродившими яблоками — и под их действием могут стать весьма буйными. Шляпочные грибы, включая мухоморы, тоже в меню. Учёные не до конца поняли, зачем они это делают, но ясно одно: под мухоморами лось — уже не просто лось.

А зимой их можно встретить… у дорог. Соль на асфальте — лакомство, за которым они выходят даже в снегопад.

Рога — не просто декор

У самцов рога растут каждый год — со скоростью до 2,5 см в день. Они помогают регулировать тепло, участвуют в ритуалах брачного сезона и поединках. Зимой рога сбрасываются, а весной вырастают новые — каждый год с новым "дизайном".

Не всегда мирные соседи

С ростом дорожной сети лоси стали чаще появляться у людей. Только в России фиксируется до 700 ДТП с их участием в год. В период гона самцы становятся непредсказуемыми и агрессивными, весной — опасны лосихи с телятами.

Некоторые встречи с лосем достойны новостных лент:

  • в США лось устроил дебош в баре,
  • в Финляндии — украл рюкзак и уплыл,
  • в Канаде — вломился в кафе, убегая от медведя.

Лучше восхищаться этим красавцем на расстоянии. И пусть он всегда остаётся именно таким — харизматичным и немного сумасшедшим героем северных лесов.

Уточнения

Ло́си (лат. Alces) — род парнокопытных млекопитающих, самые крупные представители семейства оленевых.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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