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Камеры в лесу зафиксировали странное поведение зверей

1:55
Зоосфера

Что будет, если люди исчезнут хотя бы на время? Во время пандемии COVID-19 у животных появился шанс на эксперимент — редкая передышка от постоянного присутствия человека. И они ею воспользовались.

Манул
Фото: commons.wikimedia.org by Albinfo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Манул

Когда людей стало меньше

Учёные из 21 страны проанализировали поведение 163 видов животных — от волков до косуль — до и во время пандемии. С помощью камер-ловушек они фиксировали изменения активности в лесах, степях, даже рядом с городами. Картина оказалась сложной и неожиданной: кто-то отдалился от людей, а кто-то — наоборот, подошёл ближе.

Хищники, такие как медведи и волки, старались избегать людей, переходя на ночной образ жизни. А вот травоядные стали активнее: меньше людей — меньше хищников, больше еды и пространства.

Люди меняют правила игры

Влияние человека на животных зависит от ландшафта. В лесах звери чувствуют себя защищённее, а в открытых пространствах тревожность выше. Чем больше дорог, ферм и городов — тем больше адаптаций. Некоторые животные начинают воспринимать людей не как угрозу, а как часть фона. Это называется привыканием.

Так, в районах с активным туризмом или охотой животные либо уходят, либо полностью перестраивают поведение. Одни становятся осторожнее, другие — смелее.

Как мы можем помочь

Камеры-ловушки стали ключом к этим открытиям. Они показывают, как важно учитывать реакцию дикой природы при создании охраняемых территорий и регулировании туристических маршрутов. Если мы хотим сохранить хрупкое равновесие, нужно не просто "защищать" природу, а учитывать поведение её обитателей — особенно самых уязвимых.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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