Мяукает утром и не даёт спать? Это не просто каприз

Вы думали, что сами решаете, когда вставать, что есть и где отдыхать? Проверьте это утверждение, если у вас есть кошка. Эти пушистые стратеги мастерски управляют людьми, при этом оставаясь невинно очаровательными.
Кошки обожают стратегические позиции. У двери, в коридоре, на подоконнике — оттуда удобно следить за всеми передвижениями. И вы думаете, что она просто лежит? Нет. Она ведёт наблюдение.
Если вы каждое утро просыпаетесь не от будильника, а от лапки на лице — поздравляем, вы в подчинении. Кошка точно знает, когда вы должны встать, лечь и даже поесть. И, конечно, никуда не уйти, пока не выполните её расписание.
Ваша роль в поездках в ветклинику очевидна: вы — шофёр, она — VIP-пассажир. И смотрит с таким видом, будто ей не хватает красной дорожки и охраны у багажника.
Пока вы перекусываете чем попало, кошка получает отборный корм и лакомства по первому требованию. Она умеет заставить вас выкладывать деньги, чтобы на её миске был исключительно деликатес.
Кошки требуют внимания, когда захотят. И вы мгновенно переключаетесь с дел на ласки, как только слышите её мяуканье. Всё просто: приказ выполнен.
Вы не успели дойти до любимого кресла, а оно уже занято. И, конечно, кошка не собирается уступать — её взгляд не оставляет шансов. Это уже не ваша мебель. Это трон.
Ноутбук, телефон, документы — всё подлежит оккупации, если вашей пушистой леди скучно. Попытка поработать? Удачи, сначала уделите внимание ей.
Кошки делают это незаметно. Они мягко, но точно перепрошивают вашу рутину, заставляя подчиняться. Но именно за это мы их и любим — за то, как искусно они превращают нас в своих преданных поклонников.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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