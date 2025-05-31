Мопс или перс: почему мы любим животных с детскими мордашками и что скрывается за этим выбором

4:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы когда-нибудь задумывались, как кошки и собаки с их милыми, пушистыми мордочками оказались такими, какими мы их видим сегодня? Если вы бывали на выставках домашних животных, то наверняка обратили внимание на персидских кошек с их плоскими лицами или мопсов с кругленькими глазками. На первый взгляд эти черты могут казаться просто милыми, но оказывается, что их эволюция была подогнана под наши предпочтения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Белая персидская кошка и мопс

Эволюция под влиянием человека

Не так давно ученые из Корнеллского университета и Вашингтонского университета в Сент-Луисе провели исследования, которые продемонстрировали, как человеческий вкус и предпочтения могут воздействовать на развитие животных, изменяя их эволюцию. Странно, но, согласно этим исследованиям, эволюция кошек и собак с плоскими мордами, такими как у мопсов или персидских кошек, была изменена человеком.

Так, например, в исследовании, опубликованном в журнале PNAS, ученые обнаружили, что несколько пород кошек и собак, таких как персы, мопсы и пекинесы, развили практически одинаковую форму черепа. Плоские морды, приподнятые носы и короткие черты — всё это сходство между кошками и собаками не является результатом природного отбора, а скорее является искусственным результатом нашего воздействия.

Миф о детских мордашках

Что же заставляет нас выбирать животных с такими особенностями? Ответ кроется в детских чертах — больших глазах, маленьких носах и круглых лицах. Эти черты не только привлекают нас визуально, но и пробуждают в нас инстинктивную потребность заботиться о существе, которое выглядит беззащитным, как младенец. Мы subconsciously выбираем животных, которые соответствуют этим стандартам красоты. Заводчики, в свою очередь, продолжают совершенствовать этих питомцев, стремясь к идеалу, который мы проецируем на образ "милого малыша".

Как объясняет старший преподаватель Корнеллского университета Эбби Дрейк,

"Собаки и кошки эволюционно разошлись более 50 миллионов лет назад, но сегодня мы отбираем животных, обладающих теми же детскими чертами".

Эволюция внутри видов: повторение формы

Не менее удивительно, что такая форма, как краткая и плоская морда, развивалась несколько раз, как у собак, так и у кошек. У собак подобное произошло в таких породах, как бульдоги и азиатские породы, в то время как у кошек — в персидской и бирманской породах. Это явление называется параллельной эволюцией и представляет собой повторение похожих черт, независимо от того, к какому виду принадлежит животное.

"Это конвергенция не только между видами — кошками и собаками, но и внутри каждого из них", — отмечает Эбби Дрейк.

Цена красоты: здоровье под угрозой

Но всё ли так безоблачно у этих животных с идеальными чертами? Увы, "детские мордашки" имеют свою цену. Брахицефальные породы (с плоскими мордами) часто сталкиваются с проблемами со здоровьем. Проблемы с дыханием, зубной системой и даже осложнениями при родах — всё это является результатом экстремальных изменений, которые они претерпели благодаря искусственному отбору.

Ветераны, обеспокоенные состоянием этих пород, утверждают, что такие экстремальные черты не позволили бы этим животным выжить в дикой природе. Исследования показывают, что людям стоит пересмотреть подход к разведению брахицефальных пород, чтобы предотвратить возможные проблемы со здоровьем животных.

Какой след оставляют наши предпочтения

Так как же быть в будущем? Совсем недавно ученые начали более внимательно изучать породы с уникальными внешними чертами, такие как сиамские кошки или корниш-рексы, чтобы понять, как далеко могут зайти человеческие предпочтения в изменении внешности животных.

Более того, эти исследования даже могут быть применены к вымирающим видам, таким как саблезубые тигры или ужасные волки, чтобы понять, как искусственный и природный отбор взаимодействуют друг с другом.

Размышления о будущем

Эти исследования напоминают нам, что мы, люди, не только изменили внешний вид животных, но и сыграли важную роль в формировании их жизни. Кошки и собаки стали не просто спутниками, но и живыми символами наших предпочтений и вкусов. И хотя мы приносим им уют и любовь, важно задуматься о будущем этих животных и о том, как наши выборы могут влиять на их здоровье и благополучие в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

