Не только редкие виды важны: почему исчезновение обычных муравьёв может стать катастрофой

3:26 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Муравьи повсюду: их можно найти под ногтями, в лесах, даже на столе с пикником. Эти маленькие существа не привлекают особого внимания, но их роль в экосистемах Земли трудно переоценить. Муравьи не просто собирают крошки; они поддерживают сложную сеть жизни, выполняя массу незаметных, но критически важных функций.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Муравей

Недавнее исследование, проведённое учёными из Университета Западной Австралии и других научных организаций, изучило последствия исчезновения обычных видов муравьёв и обнаружило неожиданные результаты. Когда несколько распространённых видов были удалены из экосистемы, учёные ожидали ухудшения её работы. Однако природа удивила: на их место пришли другие муравьи, которые взяли на себя функции исчезнувших.

Заменители есть, но что это значит для устойчивости экосистем

Природа показала свою гибкость, но за этим стоит не только успех. Внедрение новых видов муравьёв, заменяющих утраченных, привело к изменениям, которые могут повысить уязвимость экосистем. Специалисты, хотя и не стали незаменимыми универсальными работниками, на которых можно было бы полагаться, привнесли определённую специализацию, что снижает гибкость системы.

Этот феномен, называемый функциональной избыточностью, показывает, как некоторые виды муравьёв могут заменять друг друга, но с рисками для общей системы. Когда одно "универсальное" звено теряется, его заменяют "специалисты", но это может ослабить баланс.

Что происходит, когда исчезают ключевые виды

Удаление обычных видов муравьёв продемонстрировало, как меняется функциональность экосистем. В некоторых аспектах система даже улучшалась: повышалась зерноядность и разнообразие видов, что улучшало общую многофункциональность. Однако некоторые функции, такие как защита растений от вредителей, ухудшились. Это было связано с утратой муравьёв, которые выполняли защитную роль.

Экологическая важность муравьёв

Муравьи играют роль "инженеров экосистем", они не только расчищают мусор, но и регулируют структуру почвы, участвуют в распространении семян и контролируют растительность. Когда исчезают ключевые виды, экосистемы становятся уязвимыми. Появление новых видов может не только улучшить отдельные функции, но и ослабить другие, нарушив хрупкий баланс.

Природа всегда восстанавливается, но за какую цену

Исследования показывают, что экосистемы могут восстановиться после нарушений, но эти восстановительные процессы сопровождаются компромиссами. В долгосрочной перспективе, потеря муравьёв, а также других мелких, но критически важных существ, может привести к сбоям в работе всей экосистемы. Пожилые виды не просто исчезают, они незаметно поддерживают основную работу природы.

Почему нужно действовать сейчас

Учёные всё чаще предупреждают о падении численности насекомых, включая такие обыденные виды, как муравьи. Их исчезновение может иметь долгосрочные последствия не только для природы, но и для человека. Мы должны осознавать важность защиты не только редких видов, но и тех, кто тихо поддерживает жизнь на Земле.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

