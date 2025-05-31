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Последний шанс для аксолотлей: смогут ли они выжить в искусственно созданных водоемах

3:03
Зоосфера

Аксолотли, загадочные амфибии, которые умеют сохранять свою юношескую форму на протяжении всей жизни, подвергаются опасности исчезновения. Однако новая надежда появляется благодаря исследованиям в Мексике, где ученые обнаружили, что аксолотли могут выживать и даже процветать в восстановленных и искусственных водно-болотных угодьях.

Аксолотль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Аксолотль

Исследования, возглавляемые Алехандрой Г. Рамос из Национального автономного университета Мексики (UNAM), фокусируются на выживаемости аксолотлей, выращенных в неволе, после их переселения в два разных водоема на юге Мехико. Эти водоемы, включая восстановленные чинампы и искусственный пруд в Ла-Кантера-Ориенте, становятся потенциальными убежищами для амфибий, на которых сказывается рост городов и загрязнение в родном озере Сочимилько.

Чинампы и искусственные водоемы: спасение для аксолотлей

Чинампы, традиционные водно-болотные угодья, были восстановлены местными фермерами, создавая уникальные экосистемы для аксолотлей. Однако они сталкиваются с вызовами, такими как загрязнение и хищники. Исследования показывают, что аксолотли могут выжить в таких условиях, но без должной подготовки и контроля их шансы на выживание уменьшаются.

С другой стороны, искусственно созданные пруды, как в Ла-Кантера-Ориенте, представляют собой менее загрязненные и стабильные экосистемы, в которых амфибии успешно находят пищу и адаптируются к новым условиям.

Уроки выживания: от хищников до изменения климата

Несмотря на успехи в восстановлении, аксолотли сталкиваются с рисками. В чинампе два аксолотля стали жертвами белых цапель, что подчеркивает важность подготовки животных к встречам с хищниками. Эксперты предлагают внедрить программу обучения для аксолотлей, чтобы научить их избегать угроз.

Климатические изменения также могут повлиять на обитание этих амфибий. Поднятие температуры в водоемах может вынудить их искать более прохладные места, что делает искусственные водоемы важным элементом спасения вида.

Восстановление экосистем и планы на будущее

Активная работа ученых и местных жителей в Сочимилько нацелена на создание долгосрочных решений для сохранения аксолотлей. Включение искусственных прудов и восстановленных чинамп в экосистему может помочь амфибиям адаптироваться и процветать в изменяющихся условиях. Но для успеха важно поддерживать здоровье водоемов и контролировать хищников и инвазивных рыб.

Надежда на спасение

Несмотря на серьезные угрозы, аксолотли дают надежду на успешное восстановление исчезающих видов. Эти маленькие победы и исследовательские успехи могут стать образцом для сохранения других уязвимых амфибий в мире.

Уточнения

Аксоло́тль (кл. науатль Āxōlōtl, лат. Ambystoma mexicanum) — неотеническая личинка некоторых видов амбистом, земноводных из семейства амбистомовых (Ambystomidae) отряда хвостатых (Caudata).

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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