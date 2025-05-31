Последний шанс для аксолотлей: смогут ли они выжить в искусственно созданных водоемах

3:03 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Аксолотли, загадочные амфибии, которые умеют сохранять свою юношескую форму на протяжении всей жизни, подвергаются опасности исчезновения. Однако новая надежда появляется благодаря исследованиям в Мексике, где ученые обнаружили, что аксолотли могут выживать и даже процветать в восстановленных и искусственных водно-болотных угодьях.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Аксолотль

Исследования, возглавляемые Алехандрой Г. Рамос из Национального автономного университета Мексики (UNAM), фокусируются на выживаемости аксолотлей, выращенных в неволе, после их переселения в два разных водоема на юге Мехико. Эти водоемы, включая восстановленные чинампы и искусственный пруд в Ла-Кантера-Ориенте, становятся потенциальными убежищами для амфибий, на которых сказывается рост городов и загрязнение в родном озере Сочимилько.

Чинампы и искусственные водоемы: спасение для аксолотлей

Чинампы, традиционные водно-болотные угодья, были восстановлены местными фермерами, создавая уникальные экосистемы для аксолотлей. Однако они сталкиваются с вызовами, такими как загрязнение и хищники. Исследования показывают, что аксолотли могут выжить в таких условиях, но без должной подготовки и контроля их шансы на выживание уменьшаются.

С другой стороны, искусственно созданные пруды, как в Ла-Кантера-Ориенте, представляют собой менее загрязненные и стабильные экосистемы, в которых амфибии успешно находят пищу и адаптируются к новым условиям.

Уроки выживания: от хищников до изменения климата

Несмотря на успехи в восстановлении, аксолотли сталкиваются с рисками. В чинампе два аксолотля стали жертвами белых цапель, что подчеркивает важность подготовки животных к встречам с хищниками. Эксперты предлагают внедрить программу обучения для аксолотлей, чтобы научить их избегать угроз.

Климатические изменения также могут повлиять на обитание этих амфибий. Поднятие температуры в водоемах может вынудить их искать более прохладные места, что делает искусственные водоемы важным элементом спасения вида.

Восстановление экосистем и планы на будущее

Активная работа ученых и местных жителей в Сочимилько нацелена на создание долгосрочных решений для сохранения аксолотлей. Включение искусственных прудов и восстановленных чинамп в экосистему может помочь амфибиям адаптироваться и процветать в изменяющихся условиях. Но для успеха важно поддерживать здоровье водоемов и контролировать хищников и инвазивных рыб.

Надежда на спасение

Несмотря на серьезные угрозы, аксолотли дают надежду на успешное восстановление исчезающих видов. Эти маленькие победы и исследовательские успехи могут стать образцом для сохранения других уязвимых амфибий в мире.

Уточнения

Аксоло́тль (кл. науатль Āxōlōtl, лат. Ambystoma mexicanum) — неотеническая личинка некоторых видов амбистом, земноводных из семейства амбистомовых (Ambystomidae) отряда хвостатых (Caudata).

