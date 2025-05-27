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Самые умные породы: кого считают профессором среди собак

2:16
Зоосфера

Ум собаки — не всегда вопрос породы. Но есть питомцы, чьи способности к обучению, службе и общению поражают даже специалистов. Перед вами — десятка признанных "интеллектуалов" в мире собак.

Собаки породы Золотистый ретривер
Фото: Designed be Freepik by wirestock is licensed under Public domian
Собаки породы Золотистый ретривер

1. Бордер-колли

Бесспорный лидер рейтингов. Эти собаки запоминают команды с первого раза, любят работу и спорт, легко читают эмоции хозяина. Умны, как профессора, и подвижны, как акробаты.

2. Пудель

Изящные кудряшки с военной выправкой. Отличная память, высокая обучаемость и сообразительность сделали их участниками шоу, военных операций и даже спасательных миссий.

3. Немецкая овчарка

Символ силы, дисциплины и ума. Ловко справляется с командами, защищает и ищет — и всё это с невероятной точностью. Любит детей и быстро находит общий язык с хозяином.

4. Золотистый ретривер

Обожаемы всеми: нежные, умные и невероятно добрые. Спасатели, поводыря, компаньоны — им всё по плечу.

5. Доберман

Остроумный телохранитель. Быстро обучается, отважен и отлично справляется с охранными задачами.

6. Шелти

Миниатюрный "пастух" с большим умом. Добрая, внимательная и легко дрессируемая. Настоящий друг и сторож в одном флаконе.

7. Лабрадор-ретривер

Пёс с золотым сердцем. Идеальный для помощи человеку, работает в полиции и отлично ладит с детьми.

8. Папильон

Мал, да удал. Мини-собака с "бабочками" вместо ушей — ловкая, игривая и очень смышлёная. Победитель аджилити.

9. Ротвейлер

Мощный, но добрый. Умен и дисциплинирован, служит в полиции и помогает людям с особыми потребностями.

10. Австралийская овчарка

Работяга с характером. Обожает задачи, учится с интересом и может даже перехитрить хозяина. Главное — не забывать про её энергию.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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