Кошка не дура: что на самом деле происходит, когда она не убегает от врага

Кажется, проще всего было бы пуститься наутёк. Но нет — кошка остаётся на месте, выгибает спину, пышет угрозой и будто говорит: "Подойди, если посмеешь". Почему она выбирает драку на грани безумия вместо быстрого отступления? Ответ — в хищной стратегии выживания.
Кошка — охотник-одиночка. Она привыкла справляться со всем сама: ловить, скрываться, выживать. Её оружие — когти, клыки и ум. Но есть нюанс: она небольшая, а значит, потенциальных врагов у неё куда больше, чем у крупных хищников. Собаки, лисы, еноты, да и человек — любой может оказаться опаснее.
Если кошка бросится наутёк, она автоматически превращается в добычу. Мозг любого хищника отреагирует на бег рефлексом: догонять. И если противник крупнее, шанс на спасение мизерный. Поэтому котейка включает обман и психологическое давление.
Чтобы не стать жертвой, кошка разыгрывает целый спектакль:
Шерсть дыбом, хвост — метёлка, спина колесом: кажется вдвое крупнее.
Немигающий взгляд — вызов, который обычно бросает уверенное в себе животное.
Оскал, шипение, крик, брызги слюны — всё, чтобы выбить противника из равновесия.
Кошка не ждёт схватки, она делает ставку на замешательство и страх врага. И часто выигрывает. Многих потенциальных агрессоров пугает такая "нестабильная" жертва, и они ретируются.
Это не глупое упрямство и не гордость. Это инстинкт, доведённый до совершенства. Кошка просто знает: иногда нужно притвориться монстром, чтобы остаться в живых.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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