Тигр или лев: у кого из них интеллект как у шахматиста

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кто из больших кошек — самая умная? Вопрос, который давно будоражит умы как зоологов, так и простых любителей кошачьих. Однозначного ответа нет, но есть аргументы — и один из них весит как взрослый тигр.

Фото: commons.wikimedia.org by Varnav, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Амурский тигр

Размер имеет значение

Сторонники теории "чем больше мозг — тем умнее" приводят простой факт: у тигра мозг на 16% больше, чем у льва. И, как ни крути, в черепной коробке полосатого хищника действительно больше серого вещества, чем у его конкурентов.

Но дело не только в анатомии — тигры демонстрируют поразительную сообразительность в реальной жизни. Особенно на охоте.

Хищник с тактикой

Тигры действуют не просто силой — они просчитывают риски. Прежде чем напасть на опасную добычу, они оценивают ситуацию: стоит ли лезть на медведя или буйвола без шансов? Часто нет.

Если план атаки не сработал — в ход идёт план "Б". Один тигр, например, за секунды адаптировался на незнакомой территории и выбрал другую тактику охоты на бубала — с учётом его рогов.

А ещё у тигров отличная кратковременная память, работающая в 30 раз дольше, чем у человека. Есть история, как амурский тигр спустя несколько дней отомстил охотнику, укравшему его добычу. Да, они ничего не забывают и не прощают.

А как же другие

Львы, конечно, тоже умны. Особенно в командной работе — ведь живут в прайде. Их интеллект — это про взаимодействие и тактическую охоту в группе.

Гепарды, леопарды, ягуары и снежные барсы — не глупы. Но доказательств их исключительных когнитивных способностей пока меньше. Правда, это не значит, что их нет — просто они другие.

К слову, вороны, осьминоги и даже слоны доказывают, что не размер мозга делает умным, а то, как он используется. И в этом тигр — настоящий стратег и аналитик.

Уточнения

Тигр (лат. Panthera tigris) — хищное млекопитающее семейства кошачьих, один из пяти видов рода пантер, принадлежащего к подсемейству больших кошек.

