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20 метров и зубы как кинжалы: кого боялись даже динозавры

2:33
Зоосфера

Моря и океаны с древнейших времён были ареной настоящих баталий. Здесь всегда существовали те, кто никого не боялся — сверххищники, стоящие на вершине пищевой цепи. Они сменяли друг друга с эволюцией, но оставались хозяевами водных глубин.

Хвост рыбы
Фото: flickr.com by Mike Baird, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Хвост рыбы

Первые морские монстры

450 миллионов лет назад по морям властвовали ортоконы — гигантские головоногие моллюски. С длиной до 10 метров, щупальцами и раковиной, они без труда раскусывали трилобитов и ракоскорпионов.

Затем, в девонском периоде, появились дунклеостеи — бронированные рыбины длиной до 6 метров. Их костяные челюсти действовали как гильотина, а стремительный захват жертвы обеспечивал эффект вакуума.

Ящеры и змеи с плавниками

В триасовом море плавал цимбоспондил — угревидный ихтиозавр длиной до 10 метров. На суше его сменяли фитозавры — крокодилообразные охотники длиной до 8 метров.

Юра подарила миру морских крокодиломорфов с метрическими челюстями и плиозавридов длиной до 13 метров. Их зубы были как ножи, а сила укуса сравнима с современными аллигаторами.

В меловом периоде правили мозазавры — гиганты до 20 метров, способные пилить жертву челюстями взад-вперёд. А эласмозавры, их преемники, поражали длиной и гибкостью шеи, охотясь на самых быстрых рыб.

Гиганты с легкими

45 млн лет назад появился базилозавр — огромный хищный кит длиной 21 метр, с рудиментарными ногами. Он охотился даже на других китов.

Следом за ним появился кашалот Левиафан Мелвилла. Его зубы достигали 36 см в длину, а череп — 3 метров. Параллельно эволюционировал мегалодон — легендарная акула длиной до 16 метров и весом в 47 тонн. 300 зубов в несколько рядов и челюсти шириной в 4 метра делали его ночным кошмаром морей.

Современные титаны

Сегодня на вершине — большая белая акула. До 6 метров длиной, она внушает страх, но уступает в численности и силе организованным хищникам — косаткам и кашалотам. Эти битвы титанов случаются и сейчас, и нередко побеждает вовсе не акула.

Уточнения

Аку́лы (лат. Selachii) — надотряд хрящевых рыб (Chondrichthyes), относящийся к подклассу пластиножаберных (Elasmobranchii) и обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело более или менее торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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