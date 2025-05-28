Шерсть не белая, а мясо — тухлое: что вы не знали о белом медведе

2:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Белый медведь — не просто милашка с рекламы про газировку. Это настоящий властелин льдов, моряк в мехах и любитель неожиданных повадок. Думаете, всё о нём знаете? Проверьте — как минимум один из этих фактов точно удивит.

Фото: commons.wikimedia.org by Ansgar Walk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Белый медведь

1. Морской зверь в шкуре наземного

Несмотря на то, что большую часть жизни белый медведь проводит на льду, он — настоящее морское млекопитающее. Он умеет плавать десятки километров, его лапы с перепонками работают как ласты, а мех отталкивает воду. Некоторые особенно продвинутые особи даже охотятся из воды — тихо подкрадываются, чтобы перекрыть путь к бегству нерпам.

2. Не поймал — падаль тоже сгодится

Хотя в идеале белому медведю хочется сочного тюленя, в реальности он часто довольствуется падалью. Молодняк ещё не умеет охотиться, а старшие нередко уступают сильным моржам или морским зайцам. Тогда в ход идёт всё, что плохо пахнет, но сытно. Летом ситуация и вовсе тяжёлая — мишка перебирается на сушу и живёт в основном на жире и объедках.

3-4. Он не белый. И даже не пушистый

Настоящая сенсация: у белого медведя чёрная кожа и прозрачная шерсть. Волоски — как полые трубочки, которые рассеивают свет. Вот и видим мы белого медведя, а на самом деле он хитро маскируется. Кстати, в тёплом климате мех может позеленеть — внутри полостей размножаются водоросли.

5. Может съесть за десятерых

Среднестатистический белый медведь в день потребляет около 6000-8000 калорий, но в режиме "запасов на чёрный день" легко уходит за 20 000. При этом мишка — гурман: если еды много, он съедает только жир, а мясо отдаёт сородичам. В голодные сезоны медведи даже обживают свалки.

6. Спит и ходит одновременно

Самки могут устроить себе мини-зимовку на пару месяцев — во время вынашивания медвежат. Так экономится энергия, а малыши развиваются. Самцы же не отрубаются полностью: просто снижают обмен веществ и бродят по арктическим просторам как настоящие лунатики в поисках перекуса.

Уточнения

Бе́лый медве́дь или полярный медведь, северный медведь, ошку́й, о́шкуй, нанук, умка (лат. Ursus maritimus — дословно — «медведь морской»), — хищное млекопитающее семейства медвежьих, обитающий в Арктике, близкий родственник бурого медведя.

