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Кошка стала чужой в собственном доме? Это может быть не каприз, а сигнал об опасности

Зоосфера

Иногда единственный, кто чувствует, что в доме что-то не так — это не вы, а ваша кошка. И если она ведёт себя странно, стоит насторожиться.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Кошка

Уже в древности люди верили, что кошки ощущают то, что скрыто от человека. И, хоть мы сейчас ссылаемся не на мистику, а на развитые чувства животного, суть не изменилась: кот реагирует на то, что нам пока не видно или не слышно.

Поведение, которое не стоит игнорировать:

  • Кошка рвётся из дома, скребётся у двери, мяукает. Если переезд уже давно позади, а питомец не успокаивается — возможно, дело не в новой обстановке.

  • Резкая агрессия по отношению к хозяину — шипение, нападение, избегание. Если исключены болезни, значит, кот что-то чувствует.

  • Животное внезапно перестаёт есть, становится отстранённым, будто подавленным.

  • Мурлыка смотрит в пустоту, особенно на одно и то же место, — да, может быть паук в углу, но если такое происходит часто, стоит задуматься.

  • Кошка обходит определённый участок комнаты, будто он окружён чем-то неприятным. Там точно не стоит ставить кровать.

  • Неожиданно начинает спать на хозяине, хотя раньше этого не делала. Иногда это способ защитить — не просто прихоть.

  • Животное шипит в пустоту или набрасывается на незнакомца без причины - вполне возможно, что оно чувствует негатив от человека.

  • Все кошки в доме надолго не задерживаются, а с прежними такого не случалось — может быть, дело вовсе не в уходе.

Кошки — не мистические создания, но отличные "датчики" эмоциональной атмосферы. И если с вашей мурлыкой явно что-то не так — возможно, дело в доме, а не в ней.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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