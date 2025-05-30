Хочешь поцеловать кошку в нос: подумай дважды — это может закончиться плохо

1:57 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Милый розовый носик кошки вызывает у многих желание поцеловать питомца. Кажется, что это — высшее проявление любви. Но на деле такой жест может обернуться проблемами и для вас, и для самой кошки.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка с хозяйкой

Кошка — не игрушка. У неё есть границы, и нос — одна из самых уязвимых зон. Во-первых, это вопрос гигиены. На поверхности кошачьего носа живут бактерии, которые для животного безопасны, а вот человеку могут передаться. Среди них — Bartonella henselae, возбудитель болезни кошачьих царапин.

Если у вас есть микротрещины или ранки на губах, слизистая рта или носа — контакт с кошачьим носом может стать настоящим риском для здоровья.

Во-вторых, есть и вирусы. Кошки, особенно те, кто гуляет на улице, могут приносить на морде возбудителей, о которых вы не узнаете до первых симптомов.

Но и самой кошке поцелуй в нос может быть неприятен. Когда человек наклоняется с лицом прямо к морде животного, кошка чувствует угрозу — слишком близко, слишком быстро, слишком нависающе. Некоторые реагируют агрессией - рычат, царапают или кусают. Даже если нет внешней реакции, стресс остаётся.

К тому же нос — важнейший орган обоняния. Любое прикосновение может на время нарушить чувствительность, а значит — дезориентировать.

Как тогда проявить ласку? Всё просто: погладьте кошку за ушами, под подбородком или вдоль спины — это безопасные и любимые зоны. А если очень хочется "поцеловать", просто мягко наклонитесь, позволив ей понюхать ваше лицо. Это — способ сказать "я рядом" на её языке.

Любовь к кошке — это не то, как вам удобно её проявлять. Это уважение к её миру и границам. И поверьте, она это ценит.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

