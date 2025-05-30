Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Конец Европы: принятие Украины в ЕС уничтожит мир
240 ресторанов в одном аэропорту: секрет популярности Чанги раскрыт
Украине понадобится больше 15 лет, чтобы перейти на евро
Земля прячет под собой океан, который больше всех морей вместе взятых — и мы об этом не знали
Салават Юлаев удержал восходящую звезду: Артём Горшков подписал новый контракт
Рецепт любимого торта Муравейник с карамелью, орехами и слоеным печеньем
Кажется, кошка грустит в квартире? Вот как развлечь её без прогулок
Лук как искусство: когда и как собирать, чтобы всегда быть с вкусным дополнением на столе
Натуральная косметика — миф о безопасности, в который пора перестать верить

Хочешь поцеловать кошку в нос: подумай дважды — это может закончиться плохо

1:57
Зоосфера

Милый розовый носик кошки вызывает у многих желание поцеловать питомца. Кажется, что это — высшее проявление любви. Но на деле такой жест может обернуться проблемами и для вас, и для самой кошки.

Кошка с хозяйкой
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка с хозяйкой

Кошка — не игрушка. У неё есть границы, и нос — одна из самых уязвимых зон. Во-первых, это вопрос гигиены. На поверхности кошачьего носа живут бактерии, которые для животного безопасны, а вот человеку могут передаться. Среди них — Bartonella henselae, возбудитель болезни кошачьих царапин.

Если у вас есть микротрещины или ранки на губах, слизистая рта или носа — контакт с кошачьим носом может стать настоящим риском для здоровья.

Во-вторых, есть и вирусы. Кошки, особенно те, кто гуляет на улице, могут приносить на морде возбудителей, о которых вы не узнаете до первых симптомов.

Но и самой кошке поцелуй в нос может быть неприятен. Когда человек наклоняется с лицом прямо к морде животного, кошка чувствует угрозу — слишком близко, слишком быстро, слишком нависающе. Некоторые реагируют агрессией - рычат, царапают или кусают. Даже если нет внешней реакции, стресс остаётся.

К тому же нос — важнейший орган обоняния. Любое прикосновение может на время нарушить чувствительность, а значит — дезориентировать.

Как тогда проявить ласку? Всё просто: погладьте кошку за ушами, под подбородком или вдоль спины — это безопасные и любимые зоны. А если очень хочется "поцеловать", просто мягко наклонитесь, позволив ей понюхать ваше лицо. Это — способ сказать "я рядом" на её языке.

Любовь к кошке — это не то, как вам удобно её проявлять. Это уважение к её миру и границам. И поверьте, она это ценит.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Топ-5 начинок для лаваша на сковороде — быстро, просто, вкусно
Еда и рецепты
Топ-5 начинок для лаваша на сковороде — быстро, просто, вкусно Аудио 
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Красота и стиль
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года Аудио 
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку
Новости спорта
Лучше, чем 10 000 шагов: как японцы превращают обычную прогулку в жиросжигающую тренировку Аудио 
Популярное
Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus

Россия может нанести удар по заводу Taurus в Германии, если по её территории ударят немецкими ракетами. Аналитик Коротченко назвал возможное оружие и последствия.

Единственный в Германии: Россия наметила цель в ответ на пуск ракет Taurus
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Склады забиты машинами, а дилеры в растерянности — что творится с АвтоВАЗом
Цены на Torres и Korando обрушились сразу после старта — KGM не выдержал конкуренции
Пётр Дранга показал, как весело проводит время с дочерью Агаты Муцениеце
Сводка с фронта: чудовищные потери ВСУ — только пропавших 400 тысяч, Запад в шоке от ВС РФ Дмитрий Плотников Китай запустил зонд в пояс астероидов у Марса, опережая аналогичную программу Маска Любовь Степушова Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин
Sportage 2026 теперь с лицом на серьёзных щах — и парой экранов для настроения
Звери идут к людям не за помощью — вот настоящая причина
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Последние материалы
240 ресторанов в одном аэропорту: секрет популярности Чанги раскрыт
Украине понадобится больше 15 лет, чтобы перейти на евро
Земля прячет под собой океан, который больше всех морей вместе взятых — и мы об этом не знали
Салават Юлаев удержал восходящую звезду: Артём Горшков подписал новый контракт
Рецепт любимого торта Муравейник с карамелью, орехами и слоеным печеньем
Кажется, кошка грустит в квартире? Вот как развлечь её без прогулок
Лук как искусство: когда и как собирать, чтобы всегда быть с вкусным дополнением на столе
Натуральная косметика — миф о безопасности, в который пора перестать верить
B-класс за миллион: что известно о новой Lada Iskra
Домашний кинотеатр доступен каждому — эти панели творят чудеса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.