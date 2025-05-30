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Гельминты не всегда видны — но они уже меняют вашего питомца

2:12
Зоосфера

Когда кошка чувствует себя плохо, она не скажет об этом словами. Поэтому задача хозяина - уметь замечать тревожные сигналы, даже если с виду всё в порядке. Одна из самых коварных проблем — гельминты. Паразиты, которые тихо разрушают здоровье, прячась под маской обычного недомогания.

Любимая Ася лучшая кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Валентина Кудратова, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Любимая Ася лучшая кошка

Обнаружить глистов в кале удаётся не всегда. Видимы только крупные особи, да и те - редко. Большинство паразитов микроскопические, и понять, что что-то не так, можно только по косвенным признакам.

В начале заражения кошка может вести себя как обычно. Чуть меньшая активность, пропущенный приём пищи - легко списать на погоду или плохое настроение. Но стоит насторожиться, если появляются сбои в работе желудка: рвота, понос, запоры, даже если это происходит не каждый день.

Аппетит меняется резко. Кошка может отказываться от еды или, наоборот, есть с жадностью, но при этом терять вес. Ещё один признак — ухудшение внешнего вида: шерсть тускнеет, сбивается в колтуны, становится жирной у корней или сухой на концах.

Питомец начинает вылизывать анус, кататься по ковру задом - это попытка справиться с зудом. У котят глисты могут замедлить рост, вызвать бледность слизистых и даже анемию.

Некоторые паразиты мигрируют по организму, провоцируя кашель, затруднённое дыхание и вялость. А в тяжёлых случаях появляется неприятный запах изо рта, кровь или странные вкрапления в кале.

Важно: не пытайтесь лечить кошку самостоятельно. Дозировка препаратов зависит от множества факторов. Даже правильное лекарство в неверной дозе может навредить.

Если вы заметили хотя бы один из описанных признаков - лучше не гадать, а сразу обратиться к ветеринару. Анализы дадут точный ответ, а врач подберёт безопасное и эффективное лечение.

Чем раньше вы поможете питомцу, тем легче и быстрее он восстановится. Главное - быть рядом и не упустить момент, когда забота особенно нужна.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
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