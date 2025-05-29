Собака ест траву на прогулке: это может быть вовсе не то, что вы думаете

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Во время прогулки собака вдруг начинает жевать траву - знакомая картина для многих владельцев. Это поведение кажется странным, особенно когда спустя пару минут животному становится нехорошо. Но так ли это опасно и что стоит за этой привычкой?

Фото: commons.wikimedia.org by B@rt, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Акита-ину

Наука пока не даёт точного ответа. Есть много версий - от "очищения желудка" до нехватки витаминов, но ни одна не доказана полностью. Тем не менее, около 60% собак регулярно поедают траву, и лишь немногие из них потом испытывают рвоту. Это ставит под сомнение идею, что собака "лечится" таким образом.

Интересно, что дикие волки тоже иногда едят растительную пищу. Обычно это происходит, когда им не хватает привычной добычи. Значит, такая тяга к зелени — не исключительно "домашняя" особенность.

Университет Калифорнии провёл исследование: 47 собак, большинство из которых постоянно ели траву, и только 8% из них имели проблемы со здоровьем. А опрос полутора тысяч владельцев показал, что 68% регулярно наблюдают это поведение, но лишь у 22% были признаки тошноты.

Одна из теорий - борьба с паразитами, но она тоже не объясняет, почему траву жуют абсолютно здоровые псы. Есть мнение, что причина — в текстуре и вкусе. Некоторым собакам просто нравится хруст, как нам — хруст чипсов. Возможно, это врождённое поведение, заложенное ещё в их диких предках.

Главное — следить, чтобы собака не поедала траву вблизи дорог или на обработанных газонах. Химикаты и удобрения могут вызвать серьёзное отравление. Выбирайте безопасные места для прогулок.

Если после поедания травы ваш пёс активен, игрив и не проявляет тревожных симптомов — беспокоиться не о чем. Но если замечаете вялость, отказ от еды или постоянные позывы к рвоте — лучше обратиться к ветеринару.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

