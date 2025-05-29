Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Китай в поисках высоты: почему COMAC теряет доступ к американским двигателям
Электромобили не спасли: автогиганты массово увольняют сотрудников заводов
Попробуйте этот рецепт весенних щей, и они станут вашим новым фаворитом
Ждём на Первом канале: Цыганова высказалась об отказе признать Пугачёву иноагентом
Советские игрушки: от деревянных кубиков до первых электронных чудес
Они выглядели странно… пока не начали носить их все француженки
Кварки играют по-новому: открытие грозит переписать учебники физики
Индия без колорита: россиянка прокатилась в поезде первого класса и была разочарована
Жвачка = вред: вот 10 доказательств, которые не покажут в рекламе

Не все собаки воспринимают взгляд одинаково — и цена ошибки может быть высокой

2:58
Зоосфера

Мы привыкли считать, что прямой взгляд в глаза - это проявление симпатии или интереса. Но для собаки такой жест может означать совсем другое. В животном мире пристальный взгляд - способ показать силу, доминирование или даже угрозу. И собаки, несмотря на одомашнивание, унаследовали этот инстинкт.

Собака
Фото: unsplash.com by Dominik QN, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака

Если вы смотрите питомцу в глаза слишком долго, особенно если он вас не знает, он может почувствовать давление. Это не каприз - это способ защититься. В природе взгляд помогает выяснить, кто главный. У собак, как и у волков, контакт глазами — элемент иерархии.

Домашний пёс чаще всего воспринимает хозяина как вожака и избегает долгих взглядов, показывая уважение. Но если чужой человек или даже знакомый член семьи уставится в глаза, собака может напрячься, зевнуть, отвернуться или даже зарычать.

Особенно осторожно стоит вести себя с бездомными или не социализированными собаками. У них нет опыта общения с людьми, а значит, они воспринимают всё буквально — как в стае.

Есть и исключения. Некоторые породы, вроде лабрадоров, более терпимы к зрительному контакту — они были выведены для близкого взаимодействия с людьми. Но и здесь важно наблюдать: расслабленная поза, виляние хвостом, мягкий взгляд — знак доверия. А вот напряжённое тело, прижатые уши или расширенные зрачки — сигнал тревоги.

Как правильно установить контакт? Подходите к собаке спокойно, немного боком. Не нависайте, присядьте на уровень ниже. Позвольте обнюхать руку, не делайте резких движений. Хотите встретиться взглядом - пусть это будет короткий, тёплый взгляд, сопровождаемый спокойной речью. Это вызывает доверие.

Интересно, что служебные собаки специально обучаются смотреть в глаза по команде — "Смотри!". Но даже они делают это недолго — 3-5 секунд. Дольше — уже дискомфорт.

Если собака сама смотрит вам в глаза - присмотритесь к контексту. Она может просто ждать команды или искать ваше одобрение. Но если взгляд сопровождается застывшей позой, рычанием или оскалом — не оборачиваясь, медленно отойдите. Резкие жесты могут спровоцировать агрессию.

Наконец, культура тоже играет роль. В Японии детям с детства объясняют: на собаку нельзя смотреть в упор. А на Западе, где зрительный контакт — норма общения, псы могут быть более терпимыми, но их природа от этого не изменилась.

Зрительный контакт с собакой - это не просто взгляд. Это форма общения. Пользуйтесь им с пониманием, мягкостью и уважением — и он станет мостом к доверию, а не поводом для стресса.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
Сейчас читают
Юг накрыл украинские войска: ошеломительный список потерь и уничтоженной техники
Военные новости
Юг накрыл украинские войска: ошеломительный список потерь и уничтоженной техники Аудио 
Звезда Гарри Поттера Мириам Маргулис заявила, что умрёт в течение пяти лет
Шоу-бизнес
Звезда Гарри Поттера Мириам Маргулис заявила, что умрёт в течение пяти лет Аудио 
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд
Недвижимость
Кондиционеры выходят из моды: теперь это новый тренд Аудио 
Популярное
Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года

Черный больше не в моде. Один неожиданный оттенок занял его место и уже диктует правила на подиумах и в гардеробах — вы точно не ожидали такого.

Черный, мы с тобой прощаемся: новый цвет, который захватит моду 2025 года
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Закопали вход и ушли под землю: древний народ не захотел жить с людьми
Кнопка, которая заливает больше топлива за те же деньги: ищите её на колонке
Раскол Земли: под Африкой обнаружен гигантский плюм — и это меняет всё
Китай запустил зонд в пояс астероидов у Марса, опережая аналогичную программу Маска Любовь Степушова Это не моя война: Трамп вышел из игры — и Украина осталась одна Дмитрий Плотников Куда переехать в 2025 году: новая миграционная карта России Олег Володин
Как избавиться от луковой мухи раз и навсегда — экологичные методы о которых вы еще не слышали
Скромные, но крепкие: эти машины не разочаруют через 10 лет
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Даже современные технологии не смогли бы создать это — а оно пролежало в земле миллионы лет
Последние материалы
Советские игрушки: от деревянных кубиков до первых электронных чудес
Они выглядели странно… пока не начали носить их все француженки
Кварки играют по-новому: открытие грозит переписать учебники физики
Индия без колорита: россиянка прокатилась в поезде первого класса и была разочарована
Жвачка = вред: вот 10 доказательств, которые не покажут в рекламе
Более 2 млн россиян выбрали вахту — что скрывается за этой тенденцией
Свиной язык: деликатес или опасность для здоровья? Откроем секреты!
Не все собаки воспринимают взгляд одинаково — и цена ошибки может быть высокой
Покорите мир фитнеса: 20 минут для сильных и подтянутых ног
Старые вешалки больше не мусор: 6 способов превратить их в полезные вещи
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.