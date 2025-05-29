Питомец разносит квартиру? Возможно, он просто просит помощи

Каждое утро — как дежавю: порванный носок, погрызанный пульт и искренне радостная собака посреди бардака. Почему она это делает? Ответ не так прост, как кажется - за поведением часто скрываются причины, о которых многие даже не догадываются.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака породы такса

Иногда проблема — в здоровье. Когда у питомца болит живот или воспалились дёсны, он пытается снять дискомфорт через жевание. Бывает, что организм сигналит о нехватке витаминов. В таких случаях визит к ветеринару — первый шаг к решению.

Но не всегда дело в теле. Стресс — ещё один виновник. Долгое одиночество, громкие звуки за окном или даже смена привычного режима могут вызвать тревогу. А грызть — это способ разрядки.

Здесь важно ваше участие. Если вы разрешили щенку играть со старой тапкой, а потом внезапно рассердились за испорченную обувь, собака запутается. Границы должны быть чёткими.

Скука — классика жанра. Без игрушек, задач и внимания даже самая воспитанная собака начнёт искать себе развлечение. Несколько аксессуаров, мягкие игрушки, жевательные лакомства — и ваш диван останется цел.

Для щенков это особенно актуально в период смены зубов. Тогда зуд буквально заставляет искать, что бы утащить под стол. Специальные прорезыватели — лучшее спасение в это время.

Не забывайте про инстинкты. Жевание — естественная потребность. Главное - направить её в правильное русло. Прочные кости, резиновые игрушки или верёвки помогут сохранить и мебель, и нервы.

Ещё одна причина - нехватка прогулок. Когда собака не успевает выплеснуть энергию на улице, она выплеснет её дома. А уставший пёс — счастливый пёс, которому уже не до обоев.

А иногда всё решает простое внимание. Пара минут игры, поглаживание или просто тёплое слово могут избавить питомца от чувства одиночества и беспокойства.

И, наконец, последовательность. Если в доме установлены понятные правила, у собаки есть свои игрушки и вы реагируете спокойно, она быстро понимает: грызть можно, но только не тапки.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

